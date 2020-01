Addio ad Alessandro Cocco: è morto il re dei presenzialisti in tv

Addio ad Alessandro Cocco, il re dei presenzialisti in tv (oltre 33mila passaggi sul piccolo schermo): chi era e il Guinness dei Primati

Alessandro Cocco è morto ieri, 4 gennaio 2020, all’età di 78 anni (devono ancora essere svelate le cause che hanno portato l’uomo al decesso). Raggiunse la popolarità grazie a un inesausto presenzialismo in tv. Infatti, fu pressoché onnipresente tra il pubblico per svariati anni in tantissimi programmi di punta del piccolo schermo italiano. Un impegno che trasformò la passione in professione. Come riportato dal portale web della testata Prealpina, che ha diffuso la notizia della scomparsa, Cocco è addirittura entrato nel Guinness dei Primati con 10.063 presenze e, conteggiando anche le repliche, 33.194 passaggi tv (i numeri sono aggiornati al 31 dicembre 2016). La sua familiarità con il piccolo schermo gli è valsa persino una citazione sull’Enciclopedia della Televisione.

Alessandro Cocco, come iniziò la sua carriera da presenzialista

Cocco è nato nel 1942 a Valdagno, comune di Vicenza. Fu però ‘adottato’ da Varese e fu un imprenditore. Tuttavia la passione per la tv lo stregò. Cominciò per gioco, quasi una sfida: chiacchierando con degli amici, che vedevano la televisione come un universo impenetrabile e dorato, gli venne in mente di entrarci. Così, il 2 novembre 1976 eccolo apparire per la prima volta a TeleAltoMilanese. Da quel momento le sua sua presenza tra il pubblico fu costante. E riconosciuta visto che l’Enciclopedia della Televisione Italiana ha messo il suo nome in una voce tra la CNN e Cochi e Renato.

Papà a 75 anni: l’originalità di Cocco

Cocco è stato una persona molto originale. Basti pensare che è diventato padre nel 2017, a 75 anni. La donna che ha dato alla luce il figlio aveva 24 anni. “Ho da poco compiuto 75 anni e lei ne ha 24. Tra noi ci sono 51 anni di differenza; non è che mi tocca entrare nel Guinness dei Primati anche per questo?”, dichiarava con piglio scherzoso Alessandro alla testata Prealpina.