Alessandro Cavallo a Verissimo ha ricevuto una sorpresa da Eleonora Abbagnato. Non se lo aspettava minimamente, ma Silvia Toffanin è riuscita a stupirlo fino a non avere parole per commentare. Non capita tutti i giorni di ricevere un messaggio da un’étoile come la Abbagnato, se poi in questo messaggio ci sono anche dei complimenti allora la sorpresa è doppia. Silvia ha presentato questo messaggio parlando di un’étoile legata al mondo di Amici di Maria De Filippi che voleva fare una sorpresa ad Alessandro. Naturalmente non ha specificato se è stata proprio Eleonora a chiedere di poter parlare ad Alessandro o se invece sia stato Verissimo a chiederle di dire qualcosa sul ballerino.

Ad Alessandro poco importava questo dettaglio mentre sentiva le parole di Eleonora Abbagnato a Verissimo. E mentre ascoltava, rapito e colpito, non riusciva a crederci. Alessandro spesso ad Amici 2021 ha raccontato di essere una persona che vive le emozioni al massimo e che le esprime anche in modo esagerato. Lo raccontava in risposta alle critiche di Alessandra Celentano, che lo accusava di essere esagerato nell’espressività. Ma lui è fatto così e anche oggi non è riuscito a trattenere qualche lacrima. Cosa gli ha detto Eleonora Abbagnato? Tante belle parole e un grande in bocca al lupo:

“Volevo augurarti tutto il meglio dopo una grande esperienza appena terminata ad Amici. Ti auguro tutto il meglio per la tua carriera e per il futuro. Cerca di continuare come si legge nei tuoi occhi con passione e voglia di dare al pubblico quello che vivi quando danzi. Speriamo di incontrarci il prima possibile”

Non è arrivata nessuna proposta di lavoro, che sarebbe stata la terza per Alessandro Cavallo dopo Amici 20. Nulla vieta che riusciranno a lavorare insieme in futuro, visto che appare ormai certo che alla Abbagnato lui piaccia come danzatore. E soprattutto è riuscita a cogliere il dettaglio nei suoi occhi, una cosa molto bella che gli ha detto. La reazione di Alessandro è stata di poche parole: “Lo spero con tutto il cuore di incontrarci, è un sogno questo”.

Ma per lui le emozioni non sono finite qui a Verissimo. Prima di andare via, infatti, anche la Toffanin ha speso delle bellissime parole per lui. Gli ha detto che è bravissimo come ballerino e che gli augura di ballare sui palcoscenici più grandi che esistano. Ma si è complimentata anche per la persona che è: “Mantieni sempre questa curiosità e questa emozione che hai. Mi sembra di capire che sei un ragazzo di grande valore e di grandi valori”. Alessandro era molto contento e ha detto che non c’era un augurio più bello che potesse fargli.