Alessandro Cavallo a Verissimo sulla Celentano: “Mi ha fatto male”

Ospite a Verissimo, Alessandro Cavallo finalista di Amici 20 si è esibito sulle note di Les Bourgeois di Jacques Brel. Il ballerino, che dovrà scontrarsi con Giulia Stabile per la conquista della categoria ballo della ventesima edizione del talent durante la finale di Amici di stasera, ha anche ripercorso la sua avventura all’interno della Scuola. A Silvia Toffanin ha confessato che per lui a questo punto non è più una gara ma uno spettacolo. La cosa importante è fare del suo meglio, divertirsi, emozionarsi ed emozionare chi lo sostiene e chi lo guarda. Arrivare già in finale è già una grande soddisfazione personale. Nelle scorse settimane, il 21enne ha ricevuto una proposta di lavoro da parte di Valerio Longo, coreografo e vicedirettore artistico del Balletto di Roma, e questo l’ha definito come una vittoria per lui.

Durante la sua avventura ad Amici 20 Alessandro Cavallo ha avuto degli scontri con Alessandra Celentano. Durante il suo intervento nel salotto di Silvia Toffanin, la quale ha replicato alle accuse di censura di una sua ospite, ha confessato che le critiche della storica maestra di danza le porterà sempre con se e di stimarla molto. Tuttavia ha rivelato che “mi ha fatto abbastanza male con le sue parole”. All’inizio cercava di vederla come critica costruttiva, tutti gli artisti si vogliono migliorare e dare il meglio dal punto della danza, la tecnica o l’espressività. Non è bello sentirsi dire, invece, critiche da parte di una insegnante quando si prova una certa stima nei suoi confronti.

Le liti, tuttavia, gli hanno dato una nuova consapevolezza. Da una parte pensa che ognuno ha il suo modo si esprimere le emozioni e il suo è quello che abbiamo visto durante la sua partecipazione al talent e al Serale di Amici 20. Nella vita è molto esagerato nel vivere le cose, anche i rapporti con la famiglia, l’amore o con i suoi amici. Ad oggi non sa se è un pregio o un difetto, però in fondo a lui piace.

Finale Amici 20, Alessandro Cavallo o Giulia Stabile: chi vince la categoria ballo?

Va in onda stasera la finale di Amici 20, Sono cinque i concorrenti finalisti. Solo uno di loro sarà il vincitore assoluto della ventesima edizione, ma Maria De Filippi incoronerà anche il campione della categoria non premiata. Alessandro Cavallo e Giulia Stabile si giocheranno il premio del circuito ballo. L’ultima volta che ha vinto un ballerino è stato Andreas Muller nel 2017.