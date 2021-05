Alessandro Cattelan su Netflix: l’annuncio della piattaforma, ecco cosa farà

Colpo di scena: tutti ad aspettare l’annuncio della Rai e invece è giunto quello di Netflix. Alessandro Cattelan, infatti, sbarca sul colosso americano dello streaming. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda statunitense, attraverso un post divulgato sui suoi canali social ufficiali. E pensare che da settimane si mormora che il conduttore, che ha chiuso la sua esperienza con X Factor (Sky) dopo 10 anni, fosse stato opzionato dai vertici di Viale Mazzini per dare un tocco di gioventù alle reti della tv di stato. In effetti la sua collaborazione con Netflix non gli preclude di lavorare anche per la Rai. E infatti molto probabilmente da settembre sarà al timone della trasmissione ‘Da grande’. Tuttavia la momento ancora nulla di ufficiale è stato comunicato dal servizio pubblico radiotelevisivo.

Che cosa farà Cattelan su Neflix? Nel video-annuncio diffuso sui social lo si vede mentre accenna ai contenuti del suo nuovo progetto, che avrà come titolo “Una semplice domanda”. Lo si desume anche dall’hashtag promosso per il lancio dell’iniziativa. Si tratterà di puntate indirizzate su singoli temi, come racconta il medesimo showman nel filmato. Si transiterà dalla felicità all’amore, passando per la morte. Attesi in trasmissione diversi ospiti famosi. Dunque è alquanto probabile che l’impianto dello show si innerverà su una serie a episodi con incontri/interviste del conduttore ad alcuni personaggi noti, che gli daranno una mano a sondare ogni tema specifico.

Netlfix, nuovo programma di Alessandro Cattelan: quando sarà disponibile sulla piattaforma?

Al momento non c’è una data definita inerente all’approdo su Netflix del progetto relativo a ‘”Una semplice domanda”. Da quanto detto da Cattelan, lo show deve essere ancora ultimato, essendo in fase di lavorazione. Insomma, si è nel classico range del ‘prossimamente’ in tv. Tuttavia il programma non dovrebbe essere lontanissimo: qualche mese al massimo e dovrebbe essere distribuito.

Nel frattempo i fan di X Factor sono in attesa di sapere chi sostituirà Alessandro alla conduzione. Uno dei nomi più papabili, fino a pochi giorni fa, era quello di Lodovica Comello. Lei stessa, però, di recente ha dichiarato che non prenderà le redini del talent. Non resta che aspettare.