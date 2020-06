Alessandro Baudo: il figlio ‘segreto’ di Pippo che per anni è stato lo ‘Zio’

Alessandro, il figlio ‘segreto’ di Pippo Baudo: per anni il conduttore si è presentato come lo ‘Zio’

Pippo Baudo, lungo i suoi 84 anni – che compirà il 7 giugno 2020 -, ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata da cui sono nati due figli: Alessandro e Tiziana. La secondogenita è venuta alla luce nel 1970 dal primo matrimonio del conduttore, quello con Angela Lippi. Alessandro, invece, è nato nel 1962 dal legame extraconiugale che Pippo ha avuto con Mirella Adinolfi. Proprio per via della relazione ‘clandestina’ il frutto d’amore non è stato subito riconosciuto dal decano dei presentatori italiani. Solo nel 1996 si è saputa la verità sulla vicenda. Nonostante ciò Pippo è sempre stato presente nella vita del figlio, seppur per diversi anni ha preferito mostrarsi a lui nel ruolo dello ‘zio’. Oggi Alessandro e il padre hanno un ottimo rapporto.

Pippo e il rapporto con il figlio Alessandro

Mirella Adinolfi, dopo essere rimasta incinta, ha cresciuto Alessandro con il marito Tullio. Al figlio, per molti anni, è stato detto che proprio quest’ultimo fosse il papà. Solo dopo parecchio tempo è stata rivelata la verità, vale a dire che in realtà il padre biologico era Pippo. A raccontare la vicenda in passato è stato proprio Alessandro, ospite da Barbara d’Urso a Domenica Live. L’uomo ha dichiarato che Baudo è comunque sempre stato presente nella sua vita e che lui lo conosceva come uno ‘zio’. La questione, seppur quando è venuta a galla ha sorpreso parecchio il diretto interessato, non ha avuto ripercussioni negative su di lui. Anzi, così dichiarava in tv: “Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era sempre affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”.

Alessandro Baudo: “Pippo è una persona pulita e onesta”

Alessandro aggiungeva inoltre che dopo la scoperta sul vero padre biologico ha ulteriormente approfondito il rapporto con quest’ultimo, parlando di una persona “pulita e onesta”. Oggi il primogenito di Pippo abita in Australia e ha avuto un figlio che a sua volta ha avuto un bebè, rendendo il conduttore bisnonno. Ricordiamo infine che Pippo dal 1986 al 2004 ha vissuto un’intesa love story con la cantante lirica Katia Ricciarelli, con la quale si è sposato in seconde nozze. I due hanno ottenuto il divorzio nel 2007. Oggi, dopo anni di frizioni e gelo, hanno un rapporto di stima e affetto reciproco.