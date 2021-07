Alessandra Viero si è sposata: chi è il marito Fabio Riveruzzi

Domenica 4 luglio 2021 Alessandra Viero è convolata a nozze con il compagno Fabio Riveruzzi. Il matrimonio era stato preannunciato nei giorni scorsi a Quarto Grado, programma di approfondimento giornalistico che la conduttrice conduce in coppia con Gianluigi Nuzzi dal 2013. La Viero ha pubblicato alcuni scatti delle nozze su Instagram, dove appare più raggiante che mai accanto al neo marito.

Quello di Alessandra Viero è stato un matrimonio con pochi invitati, avvenuto con rito civile come mostra chiaramente la foto fuori il Campidoglio. Per l’occasione il volto Mediaset ha rinunciato ad un abito principesco in favore di qualcosa di più moderno e sprint. Un’elegante tuta bianca abbinata ad un cappellino stravagante e sandali gold. A completare l’outfit un bouquet colorato e un sorriso smagliante.

Chi è il marito di Alessandra Viero

Alessandra Viero e Fabio Riveruzzi sono legati da diversi anni e hanno un figlio, Roberto Leone, nato nel 2017. Riveruzzi è estraneo al mondo della televisione e si occupa di musica. Si è laureato all’Università La Sapienza di Roma in Economia e ha conseguito un master alla CUOA Business School. Attualmente lavora in un’agenzia di comunicazione ed eventi, gestendo le questioni legate a una famosa app musicale.

Alessandra Viero è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e nonostante il lavoro sul piccolo schermo ha cercato di mantenere segreta la sua sfera più intima.

Chi è Alessandra Viero di Quarto Grado

Classe 1981, Alessandra Viero è nata e cresciuta in Veneto, più precisamente a Vicenza, ed è laureata in Giurisprudenza. Ha esordito come giornalista in alcune emittenti locali e ha collaborato con Corriere del Veneto, nel 2008 ha iniziato a lavorare a Mediaset. Nell’azienda del Biscione è stata inviata del Tg4 e di TGcom24.

Nel 2012 è sbarcata alla conduzione, guidando su Canale Cinque il rotocalco estivo intitolato Pomeriggio Cinque Cronaca. Un anno dopo è entrata nella squadra di Studio Aperto. Dal 2013 è diventata un volto di Quarto Grado, conducendo nel frattempo anche altre trasmissioni come Segreti e delitti e Il terzo indizio.