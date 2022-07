Alessandra Tripoli torna a vivere in Italia: “Perché ho lasciato la Cina”

Ritorno a casa per Alessandra Tripoli. Sulle pagine del settimanale Di Più la ballerina di Ballando con le Stelle ha annunciato il suo rientro in Italia. Per un lungo periodo l’insegnante di danza, vincitrice del programma di Milly Carlucci nel 2018 in coppia con l’attore Cesare Bocci, ha vissuto in Cina con il marito Luca Urso. A Hong Kong è nato anche il primo figlio dei due, il piccolo Liam.

Alessandra Tripoli ha spiegato che l’emergenza Covid-19 l’ha spinta ad abbandonare l’Oriente. In Cina il virus è ancora un grosso problema e davanti all’ennesima ondata la star di Ballando con le Stelle ha fatto retromarcia. Alessandra e Luca Urso, pure lui ballerino, erano pronti a costruire un futuro a Hong Kong ma la pandemia ha stravolto ogni piano.

Alla rivista edita da Cairo Editore Alessandra Tripoli ha raccontato:

“Io e mio marito abbiamo deciso di andare via e tornare a vivere in Sicilia, nella nostra Palermo. Ed è qui che passeremo le vacanze, con le nostre famiglie. Certo, ci sarebbe piaciuto fare un bel viaggio, ma confesso che siamo un po’ stanchi, perché da Hong Kong siamo andati via in modo definitivo, abbiamo riempito 42 scatoloni e il trasloco non è stato semplice”

Addio quindi alle scuole di danza che Alessandra Tripoli e Luca Urso gestivano ad Hong Kong: i due hanno deciso di puntare tutto sull’Italia, complice la popolarità della 34enne grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle. La Tripoli è diventata mamma per la prima volta a gennaio 2021. Il parto in Cina non è stato però dei più semplici.

Luca non ha potuto assistere al parto e il piccolo Liam, che era troppo lungo, non riusciva a scendere. La ballerina non si stava dilatando abbastanza e le acque della placenta non si rompevano. In soccorso di Alessandra è arrivata l’ostetrica, che ha dovuto rompere manualmente le acque. I dolori erano troppo forti ed è stato necessario l’utilizzo dell’epidurale.

Successivamente i medici hanno utilizzato l’ossitocina per evitare un cesareo d’urgenza. Una situazione complicata che ha spinto Alessandra Tripoli a tirare fuori tutta la sua grinta e a spingere in modo deciso per evitare a Liam ulteriori sofferenze. Dopo cinque spinte il bambino è venuto al mondo.

La coppia, insieme dall’età dell’adolescenza, ha scelto il nome Liam per il suo significato, ovvero “protettore”. Alessandra Tripoli e Luca Urso hanno provato ad avere un figlio per ben due anni ma a causa della sindrome dell’ovaio policistico hanno trovato più di qualche difficoltà. Per fortuna con l’arrivo del primogenito tutto è stato superato.