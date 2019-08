Alessandra Tripoli pronta a lasciare Hong Kong: “Voglio un figlio”

Ballando con le Stelle: perché Alessandra Tripoli vive a Hong Kong, in Cina

Dopo il successo ottenuto a Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli è pronta a diventare mamma. A 32 anni la ballerina vuole mettere su famiglia con il marito Luca Urso. I due sono sposati dal 2016 ma si amano da tutta la vita. In un’intervista concessa al settimanale Di Più la Tripoli non ha nascosto di aver amato solo Luca, che conosce fin dall’infanzia e con il quale ha mosso i primi passi nel mondo della danza. E sì, perché pure Urso è un ballerino affermato e la coppia ha scelto di trasferirsi qualche anno fa a Hong Kong, in Cina, proprio per avere maggiori possibilità lavorative. Ma in vista di un progetto più grande – come per l’appunto l’arrivo di un figlio – Alessandra e Luca sono pronti a tornare in Italia.

Alessandra Tripoli pronta a tornare a vivere in Italia

“Abbiamo preso una casa a Hong Kong, dove ci siamo esibiti tanto in passato e dove i ballerini italiani sono richiestissimi. Lì abbiamo iniziato a insegnare in alcune scuole di ballo e organizziamo molti spettacoli. Tutt’ora facciamo avanti e indietro tra Roma, dove viviamo per lavoro, la Sicilia, dove ci sono le nostre famiglie, e la Cina: è una vita frenetica”, ha spiegato Alessandra Tripoli alla rivista edita da Cairo Editore. Ora che Alessandra e il marito Luca Urso stanno pensando ad avere un bambino la loro vita potrebbe cambiare definitivamente. “Luca e io abbiamo spesso parlato di figli perché entrambi ne vorremmo ma fino a oggi la nostra vita di ballerini ci ha sempre frenato su questa decisione. Lo scorso anno, però, dopo aver fatto la nostra ultima competizione importante in Inghilterra ci siamo detti: “Il momento per pensare a un bambino è questo”, ha aggiunto la Tripoli.

Alessandra Tripoli e il marito Luca vogliono un figlio

“Se dovesse arrivare un bambino lasceremo momentaneamente i nostri impegni in Cina perché ci piacerebbe crescere nostro figlio in Sicilia”, ha puntualizzato Alessandra Tripoli. Il marito Luca Urso ha omaggiato la collega e la loro lunga storia d’amore con un grosso tatuaggio sulla spalla sinistra. Il disegno rappresenta un orologio, la dea bendata, una scala e il fiore di loto. La Tripoli è arrivata a Ballando con le Stelle nel 2013. In realtà la ballerina aveva fatto il provino nel 2006 ma solo a distanza di tempo è stata contattata da Milly Carlucci.