Alessandra Tripoli incinta: “Test negativo colpo al cuore, nuovo capitolo”

Alessandra Tripoli è incinta e quelli che si appresta a vivere saranno senz’altro i mesi più belli della sua vita, visto che da parecchio tempo provava ad avere un figlio con Luca Urso, anche lui maestro di Ballando con le stelle, e solo dopo numerosi tentativi il test di gravidanza ha dato esito positivo. La ballerina non è riuscita a nascondere l’entusiasmo e la felicità su Instagram, dove ha postato una foto stupenda in cui si vede Luca baciarle il pancino: un quadretto davvero bello che è stato subito sommerso di like e congratulazioni. I due sposi avevano parlato non poche volte della volontà di diventare genitori, nel qual caso si sarebbero trasferiti in Sicilia proprio per crescere il loro bimbo in Italia; non sappiamo ancora però se i loro progetti siano cambiati, anche a fronte della tanta incertezza con cui si deve convivere a causa del Coronavirus.

Alessandra Tripoli incinta: l’annuncio improvviso su Instagram e le emozioni della maestra di Ballando con le stelle

Anche Luca Urso ha scritto un bel post su Instagram dedicato a tutta la sua famiglia: emozionato e sicuramente carico di aspettative, il maestro di Ballando con le stelle ha confessato di essersi innamorato una seconda volta dopo aver saputo dalla sua Alessandra che finalmente il test aveva dato un risultato positivo. In entrambe le foto Luca bacia il pancino di Alessandra che con gli hashtag ha anche fatto capire a che mese è: sono già passate quattordici settimane dal test e da allora la vita dei due innamorati è cambiata perché ormai tutto è fatto in funzione del piccolo o della piccola che arriverà. Come non essere felici per una notizia del genere? Per una vita che nasce in questo periodo in cui la morte e il dolore sono protagoniste della cronaca quotidiana? Una notizia bellissima, non c’è dubbio.

Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2020? Assenza per Coronavirus

Ricordiamo che al momento pare che Alessandra Tripoli non sarà tra i ballerini di Ballando con le stelle 2020: non sappiamo se in qualche modo la maestra potrà ritornare nella prossima edizione dopo che il programma è stato rinviato in autunno; è certo però che quando fu chiamata a firmare il contratto non poté farlo proprio per via del Covid-19. Vi lasciamo ai post pubblicati su Instagram dalla coppia: