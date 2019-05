Alessandra Panaro è morta: il cinema piange l’attrice romana

By

Addio ad Alessandra Panaro: il mondo del cinema piange la scomparsa dell’attrice romana, simbolo di bellezza genuina

Il mondo del cinema piange la morte di Alessandra Panaro. L’attrice originaria di Roma si è spenta ieri 1 maggio, nella sua casa di Ginevra. Classe 1939, avrebbe tagliato il traguardo degli 80 anni il 13 dicembre prossimo. A dare l’annuncio della scomparsa è stata l’ANSA che ha appreso la notizia da fonti vicine alla famiglia. Alessandra, in oltre 60 anni di carriera sul grande schermo, ha recitato in oltre 40 pellicole cinematografiche. La fama la raggiunse con il film Poveri ma belli nel 1956, sotto la guida del maestro Dino Risi che poi la diresse anche in Belle ma povere e Poveri milionari.

Alessandra Panaro, ‘la ragazza dalla porta accanto’: la carriera e i lavori con Totò, Luchino Visconti e Carlo Ludovico Bragaglia

Alessandra Panaro ha incarnato la bellezza genuina femminile, quella che in gergo può riassumersi nella celebre espressione “La classica ragazza della porta accanto”. Assieme a Lorella De Luca ha simboleggiato la ‘fidanzata d’Italia’. La De Luca, inoltre, fu sua compagna di lavoro anche in televisione, nel ‘Musichiere’ di Mario Riva. Oltre ai citati film diretti da Dino Risi, la Panaro fu protagonista di altre pellicole di successo come ad esempio Lazzarella (1957) di Carlo Ludovico Bragaglia, ispirato alla canzone di Domenico Modugno e Riccardo Pazzaglia. Tra i tanti artisti celebri della settima arte con cui ha lavorato, figurano Totò (‘Totò, Peppino e le fanatiche’) e i registi Luchino Visconti (‘Rocco e i suoi fratelli’) e Sergio Corbucci (‘I ragazzi dei Parioli’).

Gli amori di Alessandra Panaro: due matrimoni. Il primo con un banchiere, il secondo con un attore

L’attrice lungo la sua vita ha avuto due grandi amori, con cui si è scambiata la promessa eterna. In prime nozze si è sposata con un uomo lontano dai riflettori dello spettacolo, il banchiere Jean-Pierre Sabet (venuto a mancare nel 1983). Dopo la scomparsa del primo marito è convolata a nozze per la seconda volta con l’attore Giancarlo Sbragia (morto nel 1994).