Alessandra Mastronardi conferma: “Mi sposo ma prima che succeda…”

Alessandra Mastronardi si sposa? Da mesi girano voci su una svolta importante nel rapporto tra l’attrice di origini napoletane e il collega scozzese Ross McCall. Si è addirittura parlato di un matrimonio fissato alla prossima estate, alla presenza di pochi intimi. Un evento top secret, come fatto l’anno scorso dall’amico e partner di fiction Lino Guanciale.

Al settimanale Grazia, che le ha dedicato la copertina, Alessandra Mastronardi ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale. C’è infatti chi ha addirittura spifferato che il matrimonio doveva tenersi a giugno 2020 ma che poi è slittato a causa della pandemia.

Alessandra Mastronardi ha dunque fatto sapere che il matrimonio è nei suoi progetti di vita ma che la pandemia ha stravolto tutto:

“Non so da dove sia nata questa voce sul web. Un anno fa non avevamo ancora l’idea delle nozze. Ora ci piacerebbe ma non sappiamo quando: con il Covid è tutto complicato, dobbiamo unire due continenti e tre paesi (Stati Uniti, Inghilterra, Italia). Prima che succeda passerà del tempo”

Dunque al momento una data del matrimonio non è stata ancora fissata a causa del Coronavirus. La proposta di nozze è però arrivata: Alessandra Mastronardi indossa da tempo un prezioso anello. La diretta interessata ha assicurato che è un pegno d’amore, un vero e proprio anello di fidanzamento. Ma la Mastronardi ha preferito non svelare in che modo è arrivata la fatidica proposta.

Di sicuro Ross McCall avrà organizzato qualcosa di molto romantico. L’attore 45enne è molto dolce, come assicurato da Alessandra Mastronardi. Per anni nascondeva dei post-it con frasi d’amore nella valigia della compagna. Oggi, invece, l’aspetta sempre all’aeroporto quando la Mastronardi sta per rientrare da qualche lavoro in giro per il mondo.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall sono ormai inseparabili da quattro anni e per il fidanzato L’Allieva è rimasta a vivere a Londra, dove in precedenza si era trasferita per amore di un altro attore, Liam McMahon. A 35 anni Alessandra sente anche l’esigenza di allargare la famiglia: un figlio è nei progetti imminenti della coppia.

Alessandra Mastronardi futuro marito: chi è Ross McCall

Ross McCall ha 44 anni ed è conosciuto agli appassionati di serie tv per il ruolo di Matthew Keller in White Collar, dove ha recitato al fianco di Matt Bomer. Ma nella carriera di McCall ci sono altre produzioni televisive e tanto teatro. Prima di conoscere la Mastronardi è stato legato alla popolare attrice americana Jennifer Love Hewitt, terminata però nel 2008.

Alessandra ha invece amato in passato altri colleghi assai conosciuti come Vinicio Marchioni (conosciuto sul set di Romanzo Criminale-La serie) e Marco Foschi (incontrato per il film Sotto il cielo di Roma). Per sei anni ha amato l’interprete inglese Liam McMahon che l’ha spinta a lasciare l’Italia e a trasferirsi a Londra.