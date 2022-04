Alessandra Mastronardi beccata col nuovo fidanzato: archiviato McCall

By

Alessandra Mastronardi ha un nuovo amore? La risposta a questa domanda, a quanto pare, sembra essere affermativa. L’attrice de L’Allieva, fresca di rottura con il promesso sposo Ross McCall, sembra aver ritrovato il sorriso tra le braccia di un altro uomo. Ecco di chi si tratterebbe e quali informazioni sulla nuova fiamma dell’attrice ha raccolto il settimanale Diva e Donna.

Alessandra Mastronardi non è più single. A confermarlo arriva, con tanto di foto che lasciano poco spazio all’immaginazione, Diva e Donna. Il settimanale ha immortalato l’attrice 36enne mentre cammina per strada, ridendo con un sorriso a trentadue denti, al fianco del suo nuovo partner. Lo scatto è stato pubblicato sul profilo Instagram del giornale.

Secondo la testata giornalistica non ci sono dubbi: non si tratta di una semplice passeggiata tra amici o conoscenti. A conferma di ciò c’è la foto che appare nella copertina del nuovo numero del settimanale, in uscita il prossimo 3 maggio 2022. Questa ritrae la Mastronardi mentre bacia appassionatamente la sua nuova fiamma.

Diva e Donna, che ha confezionato in esclusiva un servizio fotografico sulla nuova coppia, ha dato anche qualche informazione sull’uomo che ha fatto breccia nel cuore, da poco spezzato, dell’attrice nata a Napoli. A quanto pare il nuovo compagno della Mastronardi si chiama Gianpaolo. Quest’ultimo, dai folti capelli scuri, farebbe il dentista di professione e sarebbe molto conosciuto nella Capitale. La diretta interessata, per ora, non ha ancora confermato ufficialmente la relazione.

Alessandra Mastronardi volta pagina dopo la rottura con McCall

Molto probabilmente la 36enne vorrà aspettare prima di fare sul serio, visto ciò che è successo con lo storico ex Ross McCall. La Mastronardi è stata legata all’attore britannico, con il quale aveva programmato di sposarsi, per ben quattro anni. Poi, nel gennaio 2022, i due si sono improvvisamente lasciati, cancellando il matrimonio. L’attrice de I Cesaroni, in quell’occasione, si è infuriata con le malelingue che hanno speculato sulla rottura insinuando fosse stata causata da un tradimento di lei. La Mastronardi si è così sfogata nelle sue storie Instagram, smentendo tutto.

Qualche mese dopo, ad aprile, la 36enne ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera di essere un tipo “da storie lunghe”, affermando di volersi “guardare intorno”. Resta da vedere se l’attrice, che risiede da anni a Londra, è davvero pronta ad iniziare una nuova, solida, love story con Gianpaolo o si tratta di un flirt passeggero.