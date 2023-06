Alessandra Mastronardi, annuncio nozze. Polemica: “Così è triste”

Lo scorso aprile, Alessandra Mastronardi ha annunciato che sposerà il dentista Gianpaolo Sannino, ragazzo che conosceva già da ben 17 anni. La loro è una vera e propria storia da film: per anni si sono rincorsi, fino a che il destino non li ha riuniti circa due anni fa. Dopo aver annullato il matrimonio con l’attore Ross Mccall, il volto de “L’allieva” e colui che è stato il suo primo amore si sono magicamente rincontrati. L’amore è subito risbocciato e, di conseguenza, hnno deciso di non volersi più separare e passare il resto della loro vita insieme. Il matrimonio è previsto per quest’estate, esattamente a luglio, e si terrà in Campania, la terra natale di entrambi.

A tal proposito, poco fa, l’attrice ha pubblicato un video e delle foto insieme al compagno, ufficializzando le imminenti nozze. Nel post in questione, infatti, si può vedere Alessandra mettere in bella mostra il famigerato anello. “Per me è sempre stato Sí“, ha scritto come didascalia. Peccato che, però, si trattava di una campagna pubblicitaria per la nota marca “Tiffany and co”, cosa che ha fatto storcere il naso a diversi utenti.

Difatti, se da una parte moltissimi suoi seguaci hanno commentato le foto con messaggi di affetto, ribadendo il loro amore per questa coppia, dall’altra, c’è chi ha trovato il tutto molto finto e triste. A diversi user non è piaciuto che Alessandra abbia utilizzato una parte così privata della sua vita solamente per scopi pubblicitari. In tanti sono rimasti sorpresi da ciò soprattutto perché l’ex protagonista de I Cesaroni è notoriamente molto riservata e non è solita condividere molti momenti della sua vita fuori dal set.

Per questo, avrebbero preferito vedere momenti del genere solamente se fossero stati condivisi in maniera genuina, per mostrare il loro amore ai suoi fan. In questo modo, invece, diversi seguaci sono rimasti delusi. “Una tristezza infinita. Ma come fate a monetizzare qualunque cosa? Ormai non esiste la vita vera, è tutto un adv”, è stato uno dei tanti commenti negativi scritti sotto il post. Inoltre, non sono mancate le critiche verso Gianpaolo, che non fa neanche parte di questo mondo, dato che fa di professione il dentista. A maggior ragione, dunque, alcuni non hanno apprezzato questa esposizione.