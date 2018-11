Alessandra Martines, la confessione che spiazza la Venier: “Sono single”

Alessandra Martines e Cyril Descours non stanno più insieme: l’annuncio dell’attrice a Domenica In

Alessandra Martines spiazza Mara Venier a Domenica In. La nota attrice annuncia di essersi lasciata con Cyril Descours, padre del suo secondo figlio. La sua intervista inizia proprio con un video che riprende alcuni momenti trascorsi con il giovane attore. Ma Alessandra si gode questa prima parte, senza però rivelare che in realtà la loro storia d’amore è finita. Mara continua a parlare della loro relazione e fa anche qualche apprezzamento nei confronti di Cyril. Non solo, la Venier fa notare che l’attrice ha vent’anni in più di Descours. Ma ecco che Alessandra improvvisamente decide di dire la verità. La Martines confessa di non voler dire bugie e di non essere capace a mentire. “Non stiamo più insieme, è finita”, confessa l’attrice. Una confessione che spiazza non poco Mara, la quale aveva incentrato la prima parte dell’intervista proprio sulla loro relazione. La conduttrice chiede subito scusa alla Martines, affermando che le dispiace molto. L’attrice ammette che le fa piacere rivedere le foto con Cyril, in quanto riprendono momenti importanti della sua vita.

Alessandra Martines spiazza Mara Venier e annuncia la rottura con Cyril

Alessandra ha avuto insieme a Cyril il piccolo Hugo. Proprio per tale motivo, non può dimentare il grande amore che l’ha unita all’attore. La Martines confessa che per onestà le piace dire la verità e raccontare le cose come stanno. La stessa attrice rivela che nessuno sa che tra lei e Cyril è finita. Per questo, Alessandra inizialmente evita di parlare di questa rottura. Ma ormai non può più fare finta di niente e le tocca dare questo triste annuncio. L’attrice afferma che è rimasta comunque in buoni rapporti con Descours, di vent’anni più giovane di lei.

Alessandra Martines vita sentimentale: l’attrice torna single

Dopo la fine del matrimonio con Claude Lelouch, durato sedici anni, Alessandra aveva ritrovato la felicità a fianco di Ceryl. Ma la relazione è già finita. Non sappiamo i motivi che abbiano portato i due attori a dirsi addio. La stessa Martines decide di non rivelare i dettagli di questa rottura. Mara sceglie di non mettere il dito nella piaga e preferisce non indagare.