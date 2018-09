Alessandra De Angelis di Temptation Island è incinta: secondo figlio con Emanuele

Alessandra De Angelis di Temptation Island è incinta: lei e il marito Emanuele D’Avanzo in attesa del secondo figlio

Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo diventeranno genitori per la seconda volta. I due, noti al pubblico del piccolo schermo soprattutto per la loro partecipazione a Temptation Island, hanno dato il lieto annuncio proprio in queste ore sui social. La coppia, nello specifico, ha scelto di farlo tramite una diretta su Instagram. L’unione tra i due, dunque, appare più solida che mai. Dopo l’esperienza a Temptation Island nel 2015, una piccola crisi e il ritorno di fiamma, le promesse d’amore che si sono scambiati Alessandra ed Emanuele il giorno delle nozze continuano oggi ad essere rinnovate in questo modo. Alla piccola Beatrice (la primogenita della coppia) arriverà quindi la compagna di un fratellino o di una sorellina molto presto.

Temptation Island, Alessandra De Angelis incinta: la smentita e poi l’annuncio

Alessandra De Angelis, prima di dare la notizia riguardante la sua seconda gravidanza, ha preferito rispondere negativamente a chi sui social le ha chiesto, nel pomeriggio, se fosse incinta. La sera, però, lei e il marito hanno completamente ritrattato e, su Instagram, hanno annunciato di stare aspettando un altro bambino. A testimoniarlo, come mostrato anche da Isa e Chia, le diverse foto di Emanuele condivise dai fan sui social dove lui , orgoglioso, mostrava ai propri follower le immagini dell’ecografia del bebè. Noi, ovviamente, ci uniamo al coro di auguri. Ad Emanuele e Alessandra, quindi, le nostre più sentite congratulazioni!

Temptation Island: Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis sposi dopo l’esperienza in TV

La decisione di sposarsi e di mettere su famiglia Emanuele D’avanzo e Alessandra De Angelis l’hanno presa proprio dopo la loro partecipazione a Temptation Island. I due infatti, dopo la breve ma intensa crisi nel villaggio delle tentazioni, dall’esperienza televisiva sono riusciti ad uscirne più uniti di prima.