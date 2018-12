Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo secondo figlio: la scelta della coppia

Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo, le novità prima del parto

Alessandra De Angelis è di nuovo incinta come ben saprete. La bellissima moglie di Emanuele D’Avanzo darà presto alla luce il secondogenito della famiglia. Il parto è previsto per gli inizi di aprile e la coppia è in prossimità di fare scelte importanti sul figlio. Sarà un maschietto, come molti di voi già sapranno, quindi la piccola Beatrice avrà presto un fratellino. Abbiamo visto la coppia scoprire se sarebbe stato un maschietto o una femminuccia in un modo molto speciale, e non sono mancate lacrime di felicità, ma adesso è tempo di scelte e decisioni importanti! Alcune le ha confidate Alessandra su Instagram ai suoi follower.

Alessandra ed Emanuele, secondo figlio in arrivo: la scelta del nome è vicina

La futura mamma bis ha attivato la funzione “Domande” e ne sono arrivate tantissime sulla sua gravidanza. Lei ne ha scelte alcune a cui dare risposta e così abbiamo scoperto che la scelta del nome del secondo figlio è vicina! Alessandra ed Emanuele sicuramente ci hanno pensato molto prima di arrivare ai quattro nomi tra cui sceglieranno quello definitivo, e sicuramente ci penseranno ancora tanto! Ma tra quali ricadrà la scelta? La coppia è indecisa fra questi: Tommaso, Brando, Cristiano e Nahawel. Sono tutti molto carini e sicuramente non scontati, accanto a Beatrice, il nome della prima figlia, suonano tutti abbastanza bene. E poi Alessandra è una mamma speciale, lo si capisce anche dalla risposta che ha dato sui migliori ricordi del 2018: “Le nuove scoperte di Bea, i suoi primi passi, il suo primo compleanno e ovviamente aver sentito il battito del nostro secondogenito”.

Alessandra De Angelis, terzo figlio con Emanuele? La risposta

Tuttavia non mancano preoccupazioni e timori, pure se non è il primo parto per Alessandra. La ragazza infatti ha risposto in modo abbastanza sincero a chi le ha domandato se sia un po’ spaventata per la vita in quattro in arrivo. Lei ha risposto: “Sincera?! Sì”. Sarà per questo che per il momento non pensa di volere un terzo figlio? Lei ci ha scherzato su spiegando che non è nei suoi progetti: “No, non ci entriamo in casa né in macchina”, ha scritto aggiungendo una risata. Per il momento è giusto che si preparino ad accogliere in famiglia il secondo figlio: Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo avranno tempo per decidere se allargare ulteriormente la famiglia o meno!