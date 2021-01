Alessandra Casella, tweet drammatico: morto improvvisamente il marito

Dramma per l’attrice, conduttrice e scrittrice Alessandra Casella che poche ore fa, con un Tweet, ha reso noto di essere rimasta vedova a causa dell’improvvisa morte del marito. “Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico”: così in un cinguettio la 57enne milanese. Parole che hanno provocato una cascata di reazioni da parte di amici, colleghi e fan i quali a migliaia hanno espresso vicinanza e sostegno alla donna tramite un pensiero sui social.

Un infarto a 54 anni. Era l'amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico. — Alessandra Casella (@Casellabooksweb) January 2, 2021

Alessandra Casella è sempre stata riservatissima sulla sua vita privata, vivendo l’amore per il marito e quello per la sua famiglia lontana dai riflettori. Il pubblico dl piccolo schermo la conobbe tra gli anni Ottanta e Novanta: l’esordio in Rai come attrice avviene nei programmi La TV delle ragazze’ (in questa trasmissione divenne famosa la parodia che fece di Lilli Gruber); dunque eccola in Ricomincio da due (qui vestì, sempre in chiave parodica, i panni di Raffaella Carrà).

Tra il 1992 e il 1994 è stata al timone di A tutto volume su Canale 5, uno show dedicato ai libri, e fu un volto de la Domenica Sportiva, al fianco di Gianfranco De Laurentiis.

Casella è stata molto attiva anche nelle fiction. Dalla già citata La tv delle ragazze, 1988, a Colletti bianchi, sempre nel medesimo anno. Tra il 1992 e il 1995 fece parte del cast di Un figlio a metà, Pazza famiglia 1 e Pazza famiglia 2. Nel 1998 fu uno dei protagonisti di Tutti gli uomini sono uguali mentre nel 2006 comparve in Don Matteo, nell’episodio 5.

Nel cinema ha debuttato nella pellicola Le finte bionde di Carlo Vanzina, proseguendo con Le comiche di Neri Parenti, Body Guards e La bottega dell’orefice. Ha recitato anche in Il viaggio del terrore: la vera storia dell’Achille Lauro del 1990, Tra due donne di Alberto Ferrari, del 2001, in cui era protagonista e Una vita da sogno, per la regia di Domenico Costanzo.

Oltre a recitare, si è anche cimentata nella professione di doppiatrice in Piccola peste torna a far danni doppiando l’attrice Laraine Newman e nel film d’animazione A Bug’s Life – Megaminimondo dando la voce a Rosie.[