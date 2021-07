Alessandra Amoroso a Battiti Live, il vestito divide: prezzo da capogiro

La cantante salentina ha scelto un look estivo e sbarazzino per la kermesse musicale in onda su Italia Uno

Alessandra Amoroso è tornata in tv, protagonista di Battiti Live 2021. L’ex vincitrice di Amici, oggi tra le cantanti italiane più affermate, ha aperto la seconda puntata della kermesse musicale condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Sandrina ha cantato un medley delle sue canzoni più celebri, da Sorriso grande a Comunque andare passando per i feautiring con i Boomdabash.

Un’esibizione che ha riscosso grande successo sui social network. Il pubblico ha apprezzato per l’ennesima volta il talento e la bravura dell’amica di Emma Marrone. Nonché la sua energia travolgente. Molti, però, hanno storto il naso davanti al look sfoggiato da Alessandra Amoroso: un abito a fantasia patchwork eccentrico e assai estivo con fantasie a fiori e pois.

“Va bene tutto, ma questo vestito non si può vedere”, ha scritto qualcuno su Twitter. Qualcun altro è stato ancora più critico: “Ale, chi è che ti ha vestito da Topo Gigio?”. Molto discusso, inoltre, il nuovo taglio di capelli dell’Amoroso: un caschetto corto e geometrico stile anni Sessanta, che rende ancora più sbarazzina la pupilla di Maria De Filippi.

In realtà non tutti sanno che l’outfit di Alessandra per la seconda puntata di Battiti Live 2021 è assai costoso. L’abito porta la firma di Dolce & Gabbana. Il prezzo? Ben 1.850 euro! Anche per le scarpe l’interprete 34enne ha puntato su accessori di lusso.

Sempre firmate dal duo di stilisti italiani, le calzature di Sandrina sono molto particolari: dei sandali neri con delle farfalle dalle ali semi trasparenti. Costo? 1.750. Dunque per la sua performance a Battiti Live l’Amoroso non ha badato a spese e ha indossato un outfit lussuoso dal valore totale di oltre 3600 euro.

Alessandra ha completato il look con dei gioielli minimal: una catenina di strass al collo e alcuni bracciali, che hanno regalato maggiore luce al completo.

Per l’Amoroso questo è un momento magico: dopo la fine dell’amore con il produttore Stefano Settepani, il prossimo anno terrà un concerto allo stadio San Siro di Milano. È la seconda cantante artista donna a farlo dopo Laura Pausini.