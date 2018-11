Alessandra Amoroso: significato dei suoi tatuaggio e dolci rivelazioni

Alessandra Amoroso: il significato dei suoi tatuaggi e le rivelazioni su Maria De Filippi, Claudio Baglioni e Gianni Morandi

Alessandra Amoroso ha da poco festeggiato i suoi primi dieci anni di carriera. Dalla sua partecipazione ad Amici, la giovane di Lecce ha riscosso con il tempo sempre più successo. Ad oggi, la donna è amatissima in Italia e non solo. La dolce cantante pugliese ha infatti avuto modo di farsi conoscere anche in America Latina, dove la sua musica è super apprezzata. Durante tutto il tempo di permanenza in Messico, la Amoroso ha avuto modo di avvicinarsi e conoscere un po’ di più la vita di moltissime persone del luogo, imparando ad apprezzare i loro valori. Proprio in ricordo di tale esperienza, Alessandra ha deciso di tatuarsi un teschio messicano sulla coscia. È a Tv Sorrisi e Canzoni che la ragazza rivela il significato di tale simbolo.

Alessandra Amoroso, tatuaggi: il significato dei disegni scelti

Alessandra Amoroso ha scelto di tatuarsi un teschio messicano in ricordo dell’esperienza vissuta prima in America Latina. Su tale simbolo, la cantante rivela: “…. che loro considerano un portafortuna e un simbolo di vita. Questa gente ha spesso poco e niente, ma sorride anche di quello che non ha.” Altro tattoo molto importante è quello che rappresenta una luna e una stella. L’Amoroso lo ha scelto in ricordo di sua nonna, venuta a mancare non molto tempo fa. La giovane donna rivela di aver sempre avuto un legame molto forte con la sua amata e per questo ha deciso di incidere sulla pelle un qualcosa che potesse onorarla. “Una volta mi ha regalato un uovo di cioccolato con dentro un bijou con una luna e una stellina. Ecco, mi piace pensare di essere io la luna e lei la stella vicina più luminosa.”

Alessandra Amoroso: il rapporto con Maria De Filippi, Claudio Baglioni e Gianni Morandi

Alessandra continua ad avere un meraviglioso rapporto con Maria De Filippi, la persona che ha creduto in lei sin da subito. La cantante ha infatti dichiarato che la conduttrice di Amici ha creduto nel suo talento ancor prima che iniziasse a farlo lei stessa. A quanto pare, tra le persone note al mondo dello spettacolo che hanno supportato l’Amoroso ci sono anche Claudio Baglioni e Gianni Morandi.