Alessandra Amoroso ringrazia Sabrina Ferilli: le parole sul duetto con la Mannoia

Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia cantano insieme: Sabrina Ferilli dedica un post e Alessandra ringrazia

Più volte Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia si sono esibite insieme su palchi prestigiosi non negando il bel rapporto che si è creato tra di loro. La sera dei miracoli è un brano di Lucio Dalla che le due artiste hanno reinterpretato. Proprio questo brano è arrivato fino a Sabrina Ferilli. L’attrice ha infatti condiviso sul social network Facebook il video della canzone cantata da Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia. La Ferilli non si è tirata indietro dallo scrivere delle bellissime parole al riguardo e l’Amoroso ha ringraziato. “Vantarsi lo trovo ridicolo, ma stamane mi è capitato questo video musicale e c’ho ragionato sopra. E’ un video di due straordinarie cantanti, artiste: Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia, uniche, vere di cui una ho anche l’onore di averla come amica: Fiorella Mannoia” ha scritto Sabrina Ferilli.

Le parole di Sabrina Ferilli

“Penso che nell’arte e tra artisti oggi trovo anche la voglia ed il motivo di vantarmi di farne parte… Abbiamo artisti grandiosi nella loro professione, ed in molti casi straordinarie persone; persone lucide, coraggiose, presenti, dotate di voce vibrante anche sul mondo e sulle sue ingiustizie. Che bello! Mi sento di dire grazie a questi artisti, spesso obiettivo di attacchi e di offese ma sempre pronti a dar voce a chi subisce umiliazioni ed ingiustizie. Credo che la vostra imponente e straordinaria voce Dio ve la dà anche per ciò che dite… Grazie per darmi motivo di vanto“ ha scritto ancora l’attrice.

Alessandra Amoroso ringrazia

Il ringraziamento da parte di Alessandra Amoroso non si è fatto attendere. La cantante ha pubblicato una ig stories con lo screenshot delle parole di Sabrina Ferilli. “Grazie!!!“ ha scritto la salentina disegnando un cuore e taggando anche Fiorella Mannoia, sua collega e amica. “