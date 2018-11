Alena Seredova a Verissimo: il gesto che conquista il pubblico, richiesta a Silvia

L’intervista di Alena Seredova a Verissimo conquista il pubblico: richiesta a Silvia Toffanin

Alena Seredova è tornata in tv. Un gradito ritorno per il pubblico di Verissimo, che ha molto apprezzato l’intervista che Silvia Toffanin ha realizzato alla modella della Repubblica Ceca. Sui social network la maggior parte delle persone ha approvato le parole della Seredova e i suoi pensieri riguardo alla separazione da Gigi Buffon e alle famiglie allargate. In particolare proprio il pensiero di Alena sulle cosiddette “nuove famiglie”, ha colpito molto i telespettatori. “Io non sono adatta per le famiglie allargate, non posso pensare di andare in vacanza tutti insieme”, ha detto l’ex signora Buffon riferendosi ad un eventuale rapporto con Ilaria D’Amico, attuale compagna dell’ex marito. Dichiarazioni che hanno trovato il plauso degli spettatori, che hanno etichettato la quarantenne come una “donna vera, finalmente una che dice la verità su come stanno le cose”.

I telespettatori vogliono rivedere più spesso Alena Seredova in tv

L’ospitata di Alena Seredova a Verissimo è piaciuta a tutti, tanto che in molti hanno pubblicamente chiesto a Silvia Toffanin di aiutare l’ex modella a tornare in tv. Magari con uno spazio più concreto, che possa giovare alla diretta interessata e ai suoi fan. “Dovrebbe avere più spazio in tv, è bellissima ed è una grande donna”, ha fatto notare qualcuno su Twitter e su Facebook. Alena considererà la richiesta dei suoi ammiratori di tornare a lavorare per il piccolo schermo? La Seredova si è allontanata dallo showbiz dopo il matrimonio con Buffon e la nascita dei due figli per dedicarsi alla famiglia.

Le dichiarazioni di Alena Seredova a Verissimo su Buffon

“Inizialmente la delusione e il dolore sono stati immensi. Ho cercato di mantenere il silenzio perché avevo pietà di me stessa e soprattutto per proteggere i ragazzi. Anche se avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, non potrei andare in giro a sparlare di lui. Finché sarò viva, rimane il papà dei miei figli”, ha raccontato Alena a Silvia Toffanin. Archiviato il matrimonio con lo sportivo, oggi la Seredova è felice accanto al manager Alessandro Nasi.