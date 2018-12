Alena Seredova, i figli e Buffon: terzo bimbo col compagno? Parla la showgirl

Alena Seredova, i figli e il paragone con Gigi Buffon: “È molto dura”

La storia con Gigi Buffon è ormai un capitolo chiuso per Alena Seredova. Da tempo, ormai, la showgirl è legata sentimentalmente ad un altro uomo. Il dolore provato dopo la separazione col calciatore? sembrerebbe essere solo un brutto ricordo. Che la Seredova sia veramente intenzionata a guardare avanti lo si capisce anche dall’ultima decisione da lei presa. L’ex moglie di Buffon, come raccontato nell’ultimo numero di Chi, ha lasciato la casa dove lei e figli vivevano insieme a Gigi (e dove hanno continuato a vivere dopo la separazione). Adesso si sono trasferiti in un appartamento più piccolo che, comunque, permette loro di stare molto più tempo insieme. Alena, in fondo, vuole solo il meglio per i suoi figli. “Vorrei per loro il successo, che per me significa essere sempre felici e appassionati di quello che si fa” ha dichiarato. Un futuro come calciatori? “Non mi interessa che cosa faranno. So anche che portano un cognome pesante, perciò essere per tutta la vita paragonati al padre, credo che sia molto, molto dura”.

Alena Seredova e il trauma dopo la separazione con Gigi Buffon: “Mi sentivo guardata da tutti”

Alena Seredova ripensando al matrimonio con Gigi Buffon e al suo passato come “moglie di un calciatore famoso” a Chi ha confessato: “Quando l’ho incontrato (Buffon, ndr) ero molto indipendente, poi con l’arrivo dei ragazzi è diventato tutto un po’… ho scelto di spostare la mia carriera. Ho deciso di mettere davanti figli e il marito”. La separazione con Gigi? In merito a quel periodo della sua vita la showgirl ha raccontato: “Allora mi sentivo guardata da tutti […] Per non affogare nei miei pensieri cercavo in ogni modo di tirarmi su. Nascondevo le mie malinconie e le mie insicurezze sotto i vestiti e dietro il make – up. Sarà stato stupido ma volevo sentirmi bella e femmina. In quel periodo la mi esercitavo a sorridere. Se qualcuno mi guardava o mi faceva una foto non volevo pensasse che fossi arrabbiata”.

Alena Seredova: un altro figlio con il compagno Alessandro? Per ora convivenza rimandata

Alena Seredova, dopo aver lasciato la casa in cui abitava con Gigi Buffon e i figli, ha scelto comunque di andare a vivere da sola (rimandando in questo modo la convivenza con il compagno Alessandro). Il motivo? “Ho sentito il bisogno di farcela da sola” ha spiegato la showgirl. A tal proposito, però, la Seredova ha subito specificato: “Ho a fianco un compagno che è un uomo maturo e meraviglioso, ma voglio prima essere sicura che posso stare al mondo da me”. Se ha mai pensato di allargare la famiglia e di fare un terzo figlio con lui? “Niente è escluso” ha risposto Alena “Però ora che ho 40 anni non voglio fare un figlio per forza […] Dovesse arrivare a me piacciono moltissimo i bambini”.