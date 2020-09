Alec Baldwin di nuovo papà: è nato il quinto figlio con la moglie Hilaria

Alec Baldwin è diventato di nuovo papà! Per il noto attore 62enne è arrivato il sesto figlio e a dare la notizia ci pensa sua moglie Hilaria. L’istitutrice di yoga di 36 anni ha dato alla luce il piccolo nella serata di lunedì e ora condivide una foto che la ritrae in ospedale accanto ad Alec e mentre tiene in braccio il bambino. La 36enne su Instagram invita i suoi fan a restare sintonizzati sul suo profilo per scoprire il nome del loro quinto figlio. Ovviamente la signora Baldwin non può non commentare la nascita del piccolo con grande felicità. Alec e Hilaria sono già genitori di quattro figli: Carmen di 6 anni, Rafael di 5 anni, Leonardo di 3 anni e Romeo di 2 anni. Il noto attore ha un’altra figlia di 24 anni, Ireland, avuta con la sua ex moglie e attrice Kim Basinger. Hilaria aveva rivelato di essere incinta lo scorso mese di aprile, dopo aver subito un aborto quattro mesi prima.

Alec Baldwin è diventato papà per la sesta volta: è arrivato il quinto figlio con la moglie Hilaria

L’attore Alec Baldwin è diventato padre per la sesta volta. Il nuovo arrivato è il quinto figlio nato dal suo matrimonio con Hilaria. Quest’ultima, lo scorso mese di aprile, condivideva una foto che la ritraeva con il pancione, attraverso cui annunciava la lieta notizia. Ed ecco che ora fa sapere ai suoi fan che il piccolo è nato! Pare che la coppia sia ancora disposta ad avere altri figli. Lo scorso anno, lo stesso Alec dichiarava in un’intervista su ET che lui e sua moglie Hilaria sono sempre pronti ad allargare la loro famiglia. “È perfetto e non potremmo essere più felici”, scrive intanto la 36enne sul suo profilo social, dove però non annuncia il nome del piccolo. Per conoscere questo importante dettaglio, i fan dovranno ancora attendere.

Alec Baldwin è di nuovo padre: dopo il falso allarme di agosto, la moglie Hilaria dà alla luce il quinto figlio

Questo mercoledì la moglie di Alec Baldwin dà sui social il benvenuto al suo quinto figlio. Come riporta DailyMail, lo scorso mese di agosto la coppia ha avuto un falso allarme. Scendendo nel dettaglio, l’istitutrice di yoga credeva di essere entrata in travaglio, sebbene non fossero ancora trascorsi i nove mesi di gravidanza. Per tale motivo, Alec e Hilaria temevano che il piccolo sarebbe nato prematuro. Fortunatamente tutto è proceduto per il meglio.