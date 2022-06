Aleandro Baldi oggi rinnega Non amarmi: “Penso sia una canzone…”

Non amarmi è diventato col tempo un vero e proprio pilastro della musica italiana, un piccolo gioiello che non annoia mai. Cantata da Aleandro Baldi e Francesca Alotta la canzone ha vinto la categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 1992. Ad oggi è indubbiamente il brano più famoso dei due artisti eppure Baldi sembra aver quasi rinnegato il pezzo in una recente intervista.

Al settimanale Vero, che l’ha raggiunto per conoscere la sua nuova vita lontana dalle luci della ribalta, Alendro Baldi ha ammesso di non sentirsi rappresentato più di tanto da Non amarmi e in particolare dal suo testo, che racconta proprio la storia di un uomo non vedente, com’è appunto l’artista toscano, che chiede alla donna che ha accanto di non amarlo solo per pietà e compassione.

La confessione di Aleandro Baldi

Il rapporto con Non amarmi? Aleandro Baldi ha così risposto:

“Col pensiero ormai passo sopra a quell’episodio perché penso sia un brano che non rappresenta la mia vera indole. Ha un testo triste, basti pensare che in America lo hanno cantato Jennifer Lopez e Marc Anthony e in quella versione lui interpreta un malato terminale. Io sono tutt’altro che triste, mi piacciono il sano ca**eggio e l’allegria”

Insomma, Aleandro Baldi sembra in qualche modo rinnegare la sua canzone più nota. Mentre resta ancora integro il suo legame con Francesca Alotta: i due continuano a sentirsi e a provare reciprocamente affetto e stima. Baldi, che oggi insegna musica, ha però ammesso che non parteciperebbe mai a Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti al quale l’Alotta ha preso parte nel 2021.

Aleandro Baldi ha spiegato che gli piace molto fare le imitazioni ma che non le farebbe mai in pubblico. Non solo: il 63enne vorrebbe trattare la musica in maniera sfaccettata e più complessa, come da anni tenta di fare Morgan sul piccolo schermo. Baldi non ha nascosto di apprezzare molto l’ex leader dei Bluvertigo.

Che fine ha fatto Aleandro Baldi

Oltre a insegnare canto e musica Aleandro Baldi è oggi impegnato in un nuovo progetto di lavoro nel quale far conoscere un lato del tutto inedito della sua personalità. Nell’ultimo periodo l’artista si è avvicinato parecchio al jazz. E la vita privata? Baldi non è mai stato sposato e non ha figli. Al momento è single e si definisce innamorato dell’amore e della bellezza. Attitudine che gli permette di non sentirsi mai solo nella sua quotidianità.