Aldo Montano e la moglie a Bali: crolla il loro albergo per il terremoto

Terremoto a Bali: come stanno Aldo Montano e la moglie Olga Plachino

Grosso spavento per Aldo Montano e la moglie Olga Plachino. La coppia è in vacanza a Bali ed è rimasta coinvolta nel terremoto che ha colpito l’isola. Lo schermidore e la russa erano a cena quando la terra ha cominciato a tremare. L’albergo dove alloggiavano è crollato del tutto ma la coppia è illesa. “Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell’allarme tsunami”, ha raccontato lo sportivo all’Ansa. “Ora siamo all’aeroporto di Lombok nel caos per tornare a Bali e da lì in Italia, ma ovviamente il volo non è nemmeno inserito sul monitor: un’attesa senza fine. Dopo il sisma siamo riusciti a contattare la Farnesina la quale ci ha gentilmente lasciato il numero dell’ambasciata italiana a Jakarta e del consolato italiano a Bali che ovviamente non hanno risposto”, ha aggiunto Aldo.

La figlia di Aldo Montano e Olga è per fortuna in Russia

“Ce la siamo dovuta vedere da soli. Ci siamo arrangiati insieme ad altri quattro italiani. Blackout e le sole torce del telefonino ad illuminare il sentiero… Scene da vera Apocalisse: barche prese d’assalto per spostarsi da un’isola all’altra e istinto su cosa fare, anche contro la volontà delle persone del posto”, ha spiegato Montano. Fortunatamente Aldo Montano e Olga Plachina non hanno portato in Asia la piccola Olympia, la figlia nata un anno fa. La coppia si è infatti concessa una romantica vacanza a due e ha preferito lasciare la bambina in Russia, dai nonni materni.

Chi è la moglie di Aldo Montano

Olga Plachina ha 22 anni ed è nata e cresciuta in Russia. È un’atleta e ha conosciuto il marito grazie ad alcuni amici in comune. Con Aldo ha vissuto un momento di crisi nel corso della loro relazione che li ha portati a separarsi per un periodo di tempo. La coppia è poi tornata insieme e ha deciso di sposarsi e avere una famiglia.