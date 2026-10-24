Aldo Montano gela Federica Pellegrini a Verissimo, perché i due non si parlano

Nuovo capitolo nella saga dei botta e risposta a distanza tra Federica Pellegrini e Aldo Montano. Tra i due ex campioni olimpionici non c’è mai stato un gran feeling, per usare un eufemismo. Gli attriti hanno radici lontanissime: risalgono alle Olimpiadi di Londra del 2012. Da allora non c’è alcun dialogo. L’ex schermidore è stato ospite a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 il 24 ottobre 2026. La padrona di casa Silvia Toffanin, a un certo punto della chiacchierata, gli ha ricordato che Pellegrini, di recente, gli ha indirizzato parole tutt’altro che tenere. Montano ha così replicato alla ‘Divina’.

Verissimo, Aldo Montano replica a Federica Pellegrini: “La vita va avanti”

“Non volevo fare polemica. Alla domanda sui più simpatici e antipatici dissi Federica. Era una ragazza timida e dissi che non salutava nel villaggio olimpico, tirava un po’ dritto. Quindi a quella domanda ho risposto. Se l’è legata al dito? Mi dispiace, la vita va avanti, pace”. Così Montano, rispondendo all’ex nuotatrice. Ma che cosa ha detto la ‘Divina’? Poche settimane fa è stata ospite al podcast di Giulia Salemi, affermando di pensare che nei suoi confronti ci sia stato un accanimento di alcuni suoi colleghi del mondo dello sport.

Cosa ha detto Federica Pellegrini a Giulia Salemi

“Pensavo, ‘ero lì a dieci metri da te, dimmelo in faccia se hai dei problemi’. Tutti amiconi davanti e poi girano le spalle – ha osservato Pellegrini parlando con Giulia Salemi e riferendosi, tra gli altri, a Montano – A questa cosa non sono mai riuscita ad abituarmi. Io sono davvero una persona molto diretta e posso sembrare rude da alcuni punti di vista. Ma dico sempre quello che penso in faccia, perché non è che possiamo essere tutti amici a questo mondo. Invece questi colleghi mi hanno sparlato alle spalle“.

A questo punto l’ex nuotatrice ha aggiunto che il suo carattere la spinge a un processo di rimozione verso quelle persone che, a suo dire, le mancano di rispetto. Ma per comprendere la vicenda al cento per cento bisogna fare un ulteriore passo indietro e tornare a quattordici anni fa, vale a dire a poco dopo la conclusione delle Olimpiadi che si svolsero a Londra.

Cosa disse Aldo Montano dopo le Olimpiadi di Londra

Finiti i giochi, gli sportivi rientrarono in Italia. A Montano fu chiesto un commento sugli atleti più simpatici e antipatici. Si finì a parlare di Federica Pellegrini. E l’allora schermitore non fu per nulla morbido: “Lei è un po’ così… L’atmosfera in quei giorni era bellissima, ma lei è snob e altezzosa. Se incontri uno con la tuta del tuo Paese è normale salutarsi, lei invece tirava dritto“.

C’è da dire che la faccenda risale a oltre tre lustri fa, un’epoca in cui sia Montano sia Pellegrini erano molto più giovani. E, forse, oggi ha ragione l’ex schermidore: sarebbe il caso di andare avanti e di dimenticarsi le ruggini del passato.