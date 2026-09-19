Federica Pellegrini si confessa con Giulia Salemi, le dichiarazioni amare su Aldo Montano

Federica Pellegrini è stata protagonista di una lunga chiacchierata a “Non lo faccio per moda“, il podcast di Giulia Salemi. Durante la conversazione è stato affrontato il tema delle critiche ricevute dalla ‘Divina’ da parte di alcuni suoi colleghi del mondo dello sport. In particolare, l’ex nuotatrice si è soffermata su alcune esternazioni di anni fa di Aldo Montano, Massimiliano Rosolino e Thomas Ceccon, sostenendo di essere stata vittima di un accanimento. Ha aggiunto che a suo avviso avrebbero dovuto dirle le cose in faccia e non a mezzo stampa.

Federica Pellegrini contro Aldo Montano, Massimiliano Rosolino e Thomas Ceccon

“Nei miei confronti c’è accanimento”, ha dichiarato Pellegrini aggiungendo di avere la sensazione che basta poco per sporcare tutto ciò che ha fatto. E questo è qualcosa che non sopporta. Il riferimento è stato alle parole tutt’altro che carine che alcuni sportivi le hanno indirizzato. Situazioni che l’hanno fatta soffrire a livello privato e umano.

“Pensavo, ‘ero lì a dieci metri da te, dimmelo in faccia se hai dei problemi’. Tutti amiconi davanti e poi girano le spalle – ha osservato la ‘Divina’ parlando con Giulia Salemi – A questa cosa non sono mai riuscita ad abituarmi. Io sono davvero una persona molto diretta e posso sembrare rude da alcuni punti di vista. Ma dico sempre quello che penso in faccia, perché non è che possiamo essere tutti amici a questo mondo. Invece questi colleghi mi hanno sparlato alle spalle“.

A questo punto l’ex nuotatrice ha rivelato che quando si è ritrovata ad affrontare gli attacchi dai colleghi da lei ritenuti sconsiderati in lei è scattato un processo di rimozione: “Io ho proprio questo potere, cancello, nel senso che per me non esisti più, non c’è neanche più il problema, però credo sia un meccanismo di protezione che si è innescato negli anni”. E ancora: “Ci sono tante persone invece con le quali ho ricucito, sia amiche che colleghi, che mi hanno detto ‘guarda che è uscita male, non intendevo questo nell’intervista’. Ma sono venuti loro direttamente da me. Ma è capitato anche a me di essere travisata e quindi posso capire e a quel punto amici come prima”.

Infine ha fatto i nomi e i cognomi di coloro che l’hanno maggiormente delusa: “Ti devo dire chi mi ha deluso tra gli sportivi che hanno detto cose su di me? Aldo Montano, Massimiliano Rosolino e anche Thomas Ceccon, questo almeno è l’ordine cronologico”.

Che cosa disse Aldo Montano

Il riferimento a Montano risale alle dichiarazioni dell’ex schermitore rilasciate nel 2012. Concluse le Olimpiadi di Londra, dopo essere tornato in Italia, l’ex stella dello scherma descrisse Pellegrini come una persona supponente e non simpatica: “Lei è un po’ così… L’atmosfera in quei giorni era bellissima, ma lei è snob e altezzosa. Se incontri uno con la tuta del tuo Paese è normale salutarsi, lei invece tirava dritto“.

Che cosa disse Massimiliano Rosolino

L’anno successivo la ‘Divina’ fu attaccata da Massimiliano Rosolino, con il quale ebbe anche un flirt. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex nuotatore ricordò di aver visto nascere e crescere sportivamente Pellegrini e mosse delle critiche nei suoi confronti: “A 16 anni era già “principessa”, nonostante non avesse vinto ancora nulla. Nel 2013 le ho dato della maleducata, ma Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità“.

Che cosa disse Thomas Ceccon

Le dichiarazioni di Thomas Ceccon sono invece più recenti. Nel 2024 il nuotatore affermò che per lui Federica Pellegrini non rappresentava nulla. Ceccon aggiunse che il suo sfogo nacque perché la ‘Divina’ non gli aveva mai rivolto parole di incitamento e di supporto.