Aldo Baglio senza Giovanni e Giacomo: l’attore a cuore aperto

Aldo Baglio, un nuovo film senza Giovanni e Giacomo: il trio però non si diviso

Difficile vedere Aldo senza Giovanni e Giacomo. Il trio comico ha conquistato il cuore degli italiani per moltissimi anni e ora appare diviso. Ma cos’è accaduto tra i tre attori comici? Ebbene nessun litigio ha separato i tre, anzi. L’amicizia e il forte legame ci sono ancora, ma ognuno di loro ha sentito il bisogno di fare nuove esperienze lavorative. A spiegarlo è lo stesso Aldo Baglio, attraverso un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. L’attore comico ha preso parte al film Scappo di casa senza Giovanni e Giacomo, ma non lo vedremo per molto tempo da solo. Infatti, lui stesso ammette che il trio in realtà non si è mai sciolto e che tornerà presto con un nuovo film: “Non significa che non faremo più cose insieme. Anzi, abbiamo già per le mani un film con della ciccia. Ecco, ci deve essere la ciccia”. Dunque, il pubblico italiano non deve assolutamente temere, poiché presto il trio tornerà a sorprenderci con nuovi e divertenti scene. Nel frattempo, Aldo ci tiene a precisare i motivi per cui ha scelto di intraprendere una strada da “solista” nel mondo del cinema e della tv.

Aldo Baglio, ecco cosa gli è mancato di Giovanni e Giacomo sul set di Scappo di casa

“Volevo uscire dal seminato, sbirciare fuori dalle cose che avevo fatto prima. Magari per tornare indietro subito. Dopo tanti anni è giusto che io, Giovanni e Giacomo si senta il bisogno di fare anche cose nostre”, confessa Aldo durante l’intervista. “Pensavamo che avremmo sempre potuto fare tutto, perché la gente ci avrebbe seguito comunque. Ma è giusto che questo non ci basti più”, continua l’attore comico. Nonostante ciò, Aldo assicura il suo pubblico che tornerà presto a far parte del trio comico, con Giovanni e Giacomo. Sul set di Scappo di casa non ha potuto, infatti, non sentire la loro mancanza. Per quanto riguarda il primo gli è mancato il suo lato positivo, in quanto lui sa sempre cogliere il meglio delle cose. Ovviamente anche di Giacomo avvertiva l’assenza, in particolare per il suo coraggio.

Aldo, Giovanni e Giacomo nuovo progetto: intanto Baglio interpreta Michele in Scappo di casa

Ora Aldo ha affrontare un “viaggio” con Scappo di casa. Un’esperienza nuova per la sua vita lavorativa. Nel film interpreta Michele, un uomo egoista e donnaiolo, che si ritrova in un centro di accoglienza per migranti in un Paese dell’Est per una disavventura. Ovviamente con Aldo Baglio non mancheranno le risate, nell’attesa del nuovo progetto che lo vedrà di nuovo con Giovanni e Giacomo.