Alda D’Eusanio: i complimenti a Simona Ventura deludono Alessia Marcuzzi?

Simona Ventura e Alessia Marcuzzi: Alfonso Signorini bacchetta Alda D’Eusanio

Si prevedono scintille nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Soprattutto dopo la recente cena tra Alessia Marcuzzi e Alda D’Eusanio, nuova opinionista del reality show. Come rivelato da Alfonso Signorini a CR4-La Repubblica delle Donne, la D’Eusanio ha elogiato a più non posso Simona Ventura proprio durante l’incontro con la Marcuzzi. Una caduta di stile a detta di Signorini, soprattutto dopo che il rapporto tra Alessia e Super Simo si è fatto piuttosto teso nell’ultimo periodo. La Marcuzzi ha infatti ammesso di non aver apprezzato il comportamento della collega nei suoi confronti.

Alda D’Eusanio si difende dalle accuse di Alfonso Signorini

“Simona è stata la prima a fare l’Isola dei Famosi, che male c’è?”, si è giustificata Alda D’Eusanio, che è stata scelta come opinionista del programma insieme ad Alba Parietti. “Non si fa”, ha replicato tra le risate Alfonso Signorini, che in passato ha lavorato allo show. Alessia Marcuzzi ci sarà davvero rimasta male? La bionda conduttrice si è mostrata sorridente e tenera con le sue nuove opinioniste in uno scatto postato su Instagram. Si vendicherà tra qualche settimana o farà finta di niente?

Le ultime dichiarazioni di Alessia Marcuzzi sulla Ventura

“Simona mi ha deluso nella mia Isola dei Famosi. Non si è comportata proprio bene quando è uscita. Il tempo passa ma non si scorda”, ha dichiarato Alessia Marcuzzi qualche settimana fa nel salotto di Piero Chiambretti.