Alberto Urso a Domenica In ferito dopo le critiche di Sanremo: fischi per i consigli di Selvaggia Lucarelli

Dopo il Festival di Sanremo 2020 Alberto Urso è soddisfatto a metà. Il vincitore di Amici 2019 è contento di questa esperienza e dell’affetto del pubblico ma certe critiche dei giornalisti l’hanno molto ferito. E il cantante ne ha parlato con Mara Venier, nello speciale di Domenica In dedicato proprio all’ultima edizione di Sanremo. “Non ho apprezzato le critiche poco costruttive. Ci sono rimasto male, si potevano usare altre parole. Ad esempio, è stato detto che sono peggio del sonnifero. Si potevano usare altri termini, sono un ragazzo di 22 anni“, ha ammesso senza troppi peli sulla lingua il pupillo di Maria De Filippi. Nella questione è intervenuta Selvaggia Lucarelli che ha cercato di dare un consiglio a Alberto ma il suo intervento non è stato particolarmente piaciuto tanto che la giornalista è stata fischiata dal pubblico presente all’Ariston.

Il consiglio di Selvaggia Lucarelli a Alberto Urso non viene apprezzato

A Domenica In speciale Sanremo Selvaggia Lucarelli ha invitato Alberto Urso ad accettare anche le critiche non costruttive, le prese in giro, che possono rafforzare il carattere e aiutare ad affrontare gli alti e bassi di una carriera non sempre facile come quella nel mondo della musica. Alberto non ha approvato molto l’intervento della Lucarelli ed è rimasto del suo parere. E il pubblico si è schierato dalla sua parte: per diversi minuti, infatti, le persone presenti in platea hanno fischiato Selvaggia Lucarelli. Che però ha replicato con il sorriso sulle labbra, per niente infastidita da questa reazione poco positiva.

Alberto Urso con Il sole ad est non riscuote grande successo a Sanremo

Il sole ad est – la canzone che Alberto Urso ha presentato a Sanremo 2020 – si è piazzata al 14esimo posto della classifica.