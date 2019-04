Alberto Urso, l’ex maestro deluso: è sparito per Amici? “Sarei rimasto al suo fianco”

Amici 18, parla l’ex insegnante di Alberto Urso: è Francesco Zingariello, un famoso tenore

Alberto Urso ha deluso il suo maestro Francesco Zingariello, tenore di fama internazionale e insegnante di canto lirico al Conservatorio di Matera, dove si è laureato Alberto, proprio in Canto lirico. Una delusione che lo stesso maestro ha raccontato in una intervista a Di Più Tv. I due si sono incontrati nel 2010, quando Alberto ha partecipato a Ti lascio una canzone. Tra i concorrenti di quella stessa edizione c’era anche la figlia del signor Francesco e appena ha sentito Alberto cantare ha subito capito che aveva una voce non comune. Ha così consigliato al cantante della Squadra Blu di proseguire gli studi e di studiare pianoforte, sassofono e pure le percussioni. Sono rimasti in contatto dopo il programma, sono diventati amici e spesso il signor Francesco faceva visita alla famiglia Urso in Sicilia, e viceversa. Francesco Zingariello ha seguito Alberto per tutta l’adolescenza, fino alla maturazione della sua voce, così gli ha poi suggerito anche di studiare lirica a Matera.

Amici, parla l’ex maestro di Alberto Urso: “È sparito all’improvviso”

All’inizio pare che Alberto fosse titubante, come ha raccontato il tenore, ma lui è riuscito a convincerlo con la promessa di stargli sempre vicino per non fargli sentire la mancanza della sua famiglia. In più, lo ha aiutato anche nello studio con lezioni private per far sì che terminasse al più presto gli studi e facesse ritorno a casa. Sul settimanale è stata pubblicata anche la foto di Francesco Zingariello insieme ad Alberto nel giorno della sua laurea, poi qualcosa è cambiato. “Da quel momento i nostri rapporti si sono diradati. Alberto, dopo avere seguito un breve corso di perfezionamento ha cominciato a trovare scuse per non venire più a lezione da me. Poi è sparito, all’improvviso non si è fatto più sentire”, ha detto Zingariello nell’intervista. Lui non ha provato a cercarlo, per orgoglio: “Se Alberto aveva scelto di comportarsi così, non sarei stato certo io a corrergli dietro”. Di lui non ha saputo più nulla, fino a quando lo ha rivisto in televisione ad Amici.

Alberto Urso ha deluso il suo ex maestro: è colpa di Amici?

“A quel punto ho capito perché era sparito, qual era il motivo della sua fuga – ha affermato il maestro -. Ha studiato canto lirico, però è sempre stato attratto anche dalla musica leggera. Io, però, gli ho sempre sconsigliato di fare musica ‘popolare’. In questo, lo ammetto, sono sempre stato molto duro”. Insomma, il tenore ha fatto capire che Alberto ha scelto di allontanarsi da lui per avvicinarsi alla musica pop. Se gli ha sempre sconsigliato di fare passi verso il pop, però è solo perché crede che Alberto possa diventare un tenore di fama mondiale. La strada che gli aveva indicato era sicuramente dura e complicata, a differenza di ciò che successe con la musica leggera: “Il successo può arrivare subito soprattutto se si partecipa a un programma come Amici, ma è un successo che può finire altrettanto in fretta, che rischia di ‘bruciarti’. Per questo se fossi stato in Alberto, ci avrei pensato bene prima di affidare il mio futuro a una trasmissione televisiva”.

News Amici, Alberto Urso: l’appello dell’ex insegnante Francesco Zingariello

Il maestro ha voluto però sottolineare che avrebbe appoggiato la scelta di Alberto, pur non condividendola. Il signor Zingariello ha ammesso di essere ancora molto legato al cantante: “Sarei rimasto al suo fianco […] la vita è la sua. Per me la cosa più importante è che lui sia felice. Mi ha fatto male, mi ha spezzato il cuore, ma a ventuno anni si possono anche commettere degli errori”. Se una volta terminato il Serale di Amici Alberto dovesse ricontattarlo, lui è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.