Alberto Urso, bufera su Radio 105 (partner Amici): “Speriamo di non sentirlo più”

Amici 18, Alberto Urso criticato pesantemente su Radio 105 per il suo nuovo singolo

Alberto Urso è il candidato numero uno alla vittoria di Amici 18, ma in radio è stato stroncato pesantemente. E non stiamo parlando di una radio qualsiasi, bensì di Radio 105, partner di Amici di Maria De Filippi. Proprio per questo motivo le critiche rivolte al cantante della Squadra Blu hanno assunto un peso decisamente maggiore rispetto a se fossero state fatte su un’altra radio. I gusti musicali sono indiscutibili e personali, ma secondo i fan uno speaker che lavora nella radio partner di Amici non dovrebbe criticare in questo modo un cantante del talent show. Tutto è successo ieri, durante il programma 105 Music & Cars, e a parlare è stato Dj Giuseppe.

Amici, le critiche ad Alberto Urso su Radio 105: “Speriamo di non sentirlo più”

Dopo La mia rivoluzione di Alberto Urso, lo speaker è intervenuto e ha detto: “Sai che sono contento di non aver avuto la cuffia in testa mentre andava questo disco? Può essere anche di Amici però, insomma, voglio dire, è l’evidenza dei fatti. Va beh, speriamo di non sentirlo più”. Queste parole sono state subito registrate e riprese dai fan di Alberto, che hanno fatto scattare la protesta su Twitter. È stato lanciato infatti l’hashtag “#spegniamoradio105” oltre al classico “#iostoconAlberto”. C’è anche chi adesso chiede a Maria De Filippi di interrompere la collaborazione di Radio 105, ritenendo che un partner non dovrebbe stroncare in questo modo un cantante della scuola.

Alberto Urso criticato su Radio 105, le proteste dei fan

Non possiamo sapere se Maria deciderà di intervenire sulla questione. Se arriveranno le scuse da parte di Dj Giuseppe o di Radio 105. Comprensibile che le parole andate in onda su Alberto non siano piaciute ai suoi fan, tuttavia è anche da prendere in considerazione che uno speaker possa avere le sue preferenze musicali. D’altro canto, è altrettanto vero che una radio che promuove le canzoni dei cantanti di Amici 18 non dovrebbe dire “speriamo di non sentirlo più”. Altrimenti che promozione sarebbe?