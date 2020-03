Alberto Uderzo è morto a 92 anni: era il disegnatore di Asterix

Morto Alberto Uderzo: Coronavirus? I famigliari intervengono

Alla veneranda età di 92 anni, è venuto a mancare il disegnatore Alberto Uderzo, colui che ha fatto vivere Asterix, il famoso gallico dalla super-forza. I suoi parenti, dalla Francia, hanno tenuto subito a precisare che a stroncargli la vita non è stato il Coronavirus. Ha esalato l’ultimo respiro durante il sonno per via di una crisi cardiaca. Nelle ultime settimane, il disegnatore francese ha dovuto combattere con queste violenti crisi e quest’oggi è stata battuta la notizia della sua scomparsa, creando un vuoto non solo nel cuore dei suoi cari, ma anche in quelli dei suoi innumerevoli fan.

La carriera di Alberto Uderzo e quell’incontro che gli ha cambiato la vita

La passione per il disegno e per i fumetti è nata negli anni Quaranta, quando ha cominciato a fare le sue prime creazioni. Sul finire degli anni Quaranta, un incontro che gli cambierà per sempre la vita: quello con Goscinny, col quale viene consacrato al successo grazie ad Asterix il gallico, che inizialmente veniva pubblicato a puntate sulla rivista Pilote dal 29 ottobre 1959. Ha sempre confessato che la sua passione è nata leggendo Topolino e Popeye: ringrazia gli americani per avergli dato la spinta per poter iniziare a disegnare.

Funerali Alberto Uderzo, problemi per via del Coronavirus

Per via delle misure restrittive attuate nei confronti del Coronavirus, non sappiamo quando verrà celebrato il funerale di Alberto Uderzo in Francia. I famigliari non ne hanno ancora parlato, ma hanno spiegato che, nell’ultimo periodo, il fumettista era sempre molto stanco, ma questo non è da imputare al virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.