Alberto Rizzoli è morto: era stato cognato di Eleonora Giorgi

Morto Alberto Rizzoli, nipote del fondatore della casa editrice

È di poco fa la notizia della scomparsa di Alberto Rizzoli, nipote del fondatore della famosa casa editrice, ovvero suo nonno Angelo. Alberto era figlio di Andrea e fratello di Angelo Rizzoli, che è stato compagno di Eleonora Giorgi. La notizia della scomparsa dell’uomo sta facendo il giro della rete e ha colpito tutti, non solo perché è arrivata all’improvviso ma anche per le dinamiche della sua scomparsa. Alberto infatti si è tolto la vita, usando un’arma da fuoco. Si trovava alla Garzaia di Villarasca, una tenuta di cui era stato proprietario e che si trova a Rognano, in provincia di Pavia.

Alberto Rizzoli si è tolto la vita: a trovarlo un guardiacaccia

A dare l’allarme è stato un guardiacaccia della tenuta, che ha tentato di prestare un primo soccorso, in attesa dell’ambulanza. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, Alberto Rizzoli si è spento oggi, 22 febbraio 2019, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, come si legge su Repubblica.it. Aveva 74 anni ed era nipote di Angelo Rizzoli, fondatore della casa editrice, di cui anche Alberto è stato amministratore delegato per qualche anno. Suo padre era Andrea ed era fratello di un altro Angelo Rizzoli, noto anche per la sua relazione con Eleonora Giorgi. I due si conobbero a una festa e si sposarono nel giro di un annetto.

Alberto Rizzoli si è spento a 74 anni: è stato il cognato di Eleonora Giorgi

Eleonora e Angelo Rizzoli hanno avuto un figlio, Andrea, nato nel 1980. Dunque oggi l’attrice, ed ex gieffina, piange l’ex cognato Alberto Rizzoli. L’estremo gesto dell’uomo pare sia legato a dei problemi di salute, stando alle prime ricostruzioni e ai primi aggiornamenti forniti dalle principali testate italiane. Ci stringiamo al dolore della famiglia Rizzoli, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze.