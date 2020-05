Alberto Matano: spunta il nome del sostituto a La vita in diretta, gossip

La vita in diretta, si cerca il sostituto di Alberto Matano? I pettegolezzi sul futuro del conduttore

Da un po’ di tempo ormai non si parla d’altro che del futuro televisivo di Alberto Matano. Sappiamo che il giornalista non è in cattivi rapporti con Lorella Cuccarini – come ha precisato lui stesso proprio in una delle ultime puntate – e quindi possiamo già dire con certezza che se non dovesse essere confermato per La vita in diretta nella prossima stagione questo non dipenderà dai retroscena su sui si è tagliato e cucito per giorni e giorni. Di certo è da mettere in conto qualche cambiamento, visto che i piani alti di Rai Uno stanno attualmente organizzando i palinsesti estivi e autunnali.

Matano pronto per “nuove sfide televisive”: le parole del giornalista

A sottolinearlo è stato Tvblog che ricorda anche le parole pronunciate da Matano in una recente intervista di Tv Sorrisi e Canzoni sul futuro nel programma con la Cuccarini: il conduttore è stato abbastanza vago e ha ammesso di sentirsi pronto per “nuove sfide televisive, anche non necessariamente in programmi quotidiani”. Non sappiamo se sapesse già qualcosa sul proprio futuro televisivo ma il fatto che Matano si senta pronto per nuovi impegni non è un dettaglio trascurabile.

Salvo Sottile sostituisce Matano alla Vita in diretta? Il gossip

Fatte queste premesse, Blogo ipotizza che il giornalista possa condurre qualcosa in seconda serata trattando però tematiche più leggere rispetto a quelle della Vita in diretta. Si saprà tutto nelle prossime settimane, quando le news sui palinsesti estivi e non solo saranno all’ordine del giorno, e quando potremo sapere, forse, anche il nome di colui che potrebbe sostituire Matano: Blogo fa il nome di Salvo Sottile che è un nome di peso, diciamocelo. Staremo a vedere a questo punto cos’accadrà: di questi tempi bisogna tenersi pronti a tutto.