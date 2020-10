Matano e il bellissimo rapporto con Mara Venier: presto in tv insieme?

Alberto Matano ha parlato del suo bellissimo rapporto con Mara Venier oggi a Tv Talk. L’occasione è arrivata grazie alla domanda di uno degli ospiti in studio, ma ancor prima il conduttore ha fatto un’analisi della sua nuova La Vita in Diretta. Matano è rimasto unico conduttore del programma pomeridiano di Rai Uno e non ha nascosto di essersi cucito addosso il nuovo format di questa stagione. L’anno scorso ha condotto con Lorella Cuccarini e seppure sembrava fosse nato un bel rapporto tra loro, a fine stagione invece è saltata fuori una realtà del tutto diversa. La Cuccarini è andata via sbattendo la porta e non è arrivata nessuna nuova co-conduttrice accanto a Matano. C’è solo lui al timone della Vita in Diretta e per questo ha avuto anche modo di apportare modifiche e introdurre novità.

Alberto Matano e le parole su Mara Venier: un programma insieme? Perché no

Per esempio il tavolo con gli ospiti: Matano ha rivelato che non solo ha avuto lui questa idea, ma ha addirittura disegnato il progetto del tavolo. Poi è arrivata la domanda: farebbe un programma insieme a Mara Venier? Tra i due non solo scorre buon sangue, ma c’è un rapporto di stima e rispetto reciproco. E poi sono anche amici, il che non guasta mai. Sono spesso l’uno ospite nello studio dell’altro, ma potremmo mai vederli a condurre insieme un programma tutto loro? La risposta di Matano non poteva che essere positiva. Il conduttore ha fatto un discorso molto bello verso Mara, prima di rispondere in modo affermativo. Ha quindi detto che Mara è un’amica straordinaria, ha raccontato che gli dà molti consigli e che si danno suggerimenti a vicenda sui rispettivi programmi.

Alberto Matano e Mara Venier in un programma insieme? “Ne sarei felicissimo”

Hanno già avuto modo di lavorare insieme e da lei ha imparato moltissimo, ha detto Matano. Tra loro c’è un grande rispetto e soprattutto c’è il riconoscimento del ruolo dell’altro. In un programma insieme potrebbero compensarsi. Insomma, gli elementi favorevoli ci sono tutti, quindi perché non farlo? E infatti queste sono state le parole di Matano: “Io sarei felicissimo. Sicuramente ci incontriamo e la sintesi potrebbe portare a qualcosa di interessante. Chi lo sa”. In casa Rai prenderanno in considerazione questa possibilità? Arriverà davvero un programma insieme per Mara Venier e Alberto Matano?