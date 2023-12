Alberto Matano: “Cosa penso di Lorella Cuccarini a Sanremo”

Nella serata di mercoledì 29 novembre, Amadeus aveva annunciato le co-conduttrici di Sanremo 2024. Ad affiancare lo showman nel suo quinto e ultimo Festival ci saranno Giorgia (nella seconda serata), Teresa Mannino (nella terza) e Lorella Cuccarini (nella quarta). Ad affiancare Amadeus nella serata finale, fissata per sabato 10 febbraio 2024, sarà invece l’amico Fiorello.

Alberto Matano commenta Lorella Cuccarini a Sanremo

A commentare la scelta di Amadeus, relativa alle co-conduttrici, è stato Alberto Matano, che nella puntata del 30 novembre de La Vita in Diretta ha detto la sua anche su Lorella Cuccarini. Matano e la prof di Amici avevano timonato insieme l’edizione 2019-2020 del programma pomeridiano. Non riconfermata per l’anno successivo, la Cuccarini aveva salutato con una lettera alla redazione tutt’altro che dolce, nella quale si era parlato di maschilismo esercitato da parte di un collega. A distanza di tre anni da questo evento, Matano ha commentato così la scelta di Amadeus in vista del prossimo Sanremo:

“Ama ha annunciato chi lo affiancherà. Ci sarà Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello. Devo dire che Amadeus riesce sempre in un’alchimia magica a mettere insieme tutti gli ingredienti per cui ogni sera c’è un rappresentante del mondo dell’arte, del cinema, della comicità. Questa volta poi abbiamo addirittura Lorella che racchiude in sé la conduzione, la danza, la canzone, quindi è stato bravo anche in questa scelta“.

Alberto Matano ha quindi speso belle parole per la showgirl. Nel complesso, il conduttore de La Vita in Diretta ha approvato la scelta fatta da Amadeus per quanto riguarda co-conduttori e co-conduttrici. Oltre a Giorgia, Mannino, Cuccarini e Fiorello, ad affiancare Amadeus ci sarà, in occasione della prima serata della kermesse musicale, Marco Mengoni. Il vincitore della scorsa edizione del Festival non sarà solo il super ospite della serata, ma anche il co-conduttore. L’annuncio di Marco Mengoni a Sanremo era arrivato da parte dello stesso Amadeus lo scorso 6 novembre, durante la sua ospitata, assieme al cantante, nella prima puntata di Viva Rai 2.

Sanremo 2024: Allevi ospite e l’annuncio dei cantanti in gara

Solo pochi pochi giorni fa, inoltre, Amadeus aveva annunciato Giovanni Allevi come ospite nella seconda serata del Festival. Il musicista aveva confermato la sua presenza tramite messaggio inviato al Tg1, location da dove Amadeus fa i suoi annunci sulla kermesse. Giovanni Allevi tornerà quindi a suonare dal vivo mercoledì 7 febbraio al Teatro Ariston.

Tra pochi giorni, precisamente domenica 3 dicembre, Amadeus svelerà finalmente i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo. Tante sono le indiscrezioni sui possibili partecipanti e rimane da capire quali troveranno conferma. Come ormai noto, saranno 23 i nomi annunciati. A questi, se ne aggiungeranno 3 da Sanremo Giovani, la cui serata finale è fissata al prossimo 19 dicembre, in onda su Rai 1.