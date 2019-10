Lorella Cuccarini ‘gelosa’ di Alberto Matano. Lui balla con la De Girolamo ma la conduttrice sbotta

La puntata de La Vita in Diretta del 15 ottobre è finita con un siparietto a dir poco esilarante. Come sempre, l’appuntamento con il contenitore pomeridiano di Rai Uno è terminato con la classica intervista al super ospite che, in questo caso, era Nunzia De Girolamo. L’ex deputata, ora volto televisivo ben affermato, è entrata in studio sulle note di Señorita, la celebre canzone interpretata dai due artisti Shawn Mendes e Camila Cabello. A quel punto Alberto Matano le si è avvicinato ed ha iniziato a ballare con lei felice e sorridente. Ma appena il ballo è finito, nello studio li ha raggiunti Lorella Cuccarini che, ironicamente, si è mostrata infastidita e gelosa del suo co-conduttore. Ovviamente la conduttrice stava scherzando ma la sua scenetta ha regalato tante risate al pubblico de La Vita in Diretta.

Matano balla con la De Girolamo, Lorella Cuccarini ‘sbotta’: “Tu devi ballare solo con me!”

Nunzia De Girolamo, dunque, è stata annunciata a gran voce da Alberto Matano che, in seguito, l’ha riempita di complimenti. Il giornalista ha trovato l’opinionista televisiva in gran forma: “Bravissima e fighissima”. I due dunque prima di sedersi alle poltrone bianche che l’attendevano per l’intervista si sono esibiti con un bel balletto a due. L’atmosfera in studio era serena ma ad un certo punto Lorella Cuccarini è arrivata e sorridendo ha sbottato: “Ma non ho capito, scusami! Tu dovresti ballare solo con me! – ha detto riferendosi a Matano – Lui arriva, balla e con me fa sempre un sacco di storie!”, fingendo di essere gelosa. Il suo collega a quel punto ridendo si è scusato: “È perché devo esercitarmi”, e la De Girolamo ha aggiunto: “Deve fare il provino per Ballando con le stelle!”. Lorella ha poi abbracciato e baciato Nunzia ed è uscita di scena.

La Vita in Diretta: l’emozionante augurio di Nunzia De Girolamo

Molto interessante l’intervista con Nunzia De Girolamo, durante la quale l’ex deputata ha ripercorso quella che è diventata la sua carriera televisiva, inclusa l’esperienza a Ballando con le Stelle. Nunzia alla fine ha fatto un bellissimo augurio a tutti, Lorella ed Alberto compresi: “Avere una famiglia che in qualsiasi momento possa regalare serenità” .