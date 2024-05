Alberto Angela: social impazziti per la gaffe su Pompei (il video)

Alberto Angela torna in prima serata su Rai Uno con il suo Meraviglie. La prima puntata è dedicata a Pompei e inutile dire che i social sono impazziti per una gaffe inaspettata del paleontologo.

L’episodio speciale di Meraviglie, lo show di divulgazione dedicato ai luoghi più belli d’Italia, era destinato a diventare un caso già ore prima della messa in onda. Una stramba polemica aveva fatto discutere i social: Rita Dalla Chiesa aveva accusato Alberto Angela di cattivo gusto per aver deciso di trasmettere il documentario su Pompei in questo periodo in cui la Campania è al centro dello sciame sismico che sta mettendo a dura prova i Campi Flegrei. Ma è durante la visione, che il pubblico ha notato una battuta di Angela e ha deciso di mandarla immediatamente virale.

Cene speciali e orge: la gaffe piccante è virale

Con i social è sempre così: uno ci prova a fare un lavoro di qualità immensa ma a restare memorabile è sempre una gaffe o una battuta. Alberto Angela per questo episodio su Pompei aveva creato uno spettacolo unico: da come si apprende dai dietro le quinte, tutto il documentario è stato girato in presa diretta senza tagli e montaggi con la tecnica del piano sequenza. Alberto Angela ha parlato ininterrottamente per due ore senza pubblicità, l’ennesima prova della sua bravura. Inoltre, durante la passeggiata a Pompei, delle anfore di bronzo sono venute alla luce e queste scoperte fatte in diretta sono le vere meraviglie. Peccato che delle due ore di spettacolo, i social si sono ricordati solo un breve momento. Una battuta spontanea fatta da Angela che ha fatto impazzire tutti.

Alberto Angela si trovava davanti a uno dei tanti dipinti sopravvissuti all’eruzione del Vesuvio, descrivendo la scena si è lasciato andare a una considerazione esilarante. La scena vedeva dei pompeiani durante la loro vita quotidiana, probabilmente un gruppo di amici durante un banchetto culminato in orgia. Ed è qui che il conduttore ha reso immortale questo momento televisivo, con la battuta:

Attenzione, non tutti i banchetti però finivano in orge. Voi quando invitate gli amici a cena mica ci fate sempre le orge!

Il pubblico è impazzito! Negli ultimi anni Alberto Angela è diventato un personaggio amatissimo dai giovani e giovanissimi che si sono avvicinati alla Storia anche grazie a questi momenti leggeri e spontanei del conduttore. Vi lasciamo qua sotto il video che è andato virale e alcuni dei commenti più divertenti di X arrivati durante la visione di Meraviglie.