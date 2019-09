Alberto Angela torna con Ulisse: tra novità e ospiti molto speciali

Alberto Angela sta per tornare con Ulisse: tra novità e ospiti molto speciali

Ma meno male che c’è Alberto Angela. Lui che, con i suoi programmi super interessanti, porta cultura in una televisione che ultimamente è sempre più piena di trash. Grazie ad Alberto infatti abbiamo potuto fare viaggi a dir poco meravigliosi, con le sue trasmissioni abbiamo potuto fare scoperte grandiose seduti comodamente sul divano. Lui, come suo padre Piero, porta il sapere nelle nostre case il che non può fargli che onore. Finalmente, dopo questa pausa estiva dove, si, la sua mancanza si è sentita, Alberto sta per tornare con Ulisse e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha parlato delle sue nuove avventure, che presto diventeranno anche nostre.

Alberto Angela e gli ospiti speciali che lo raggiungeranno a Ulisse

Durante la prima puntata, l’Angela Junior ci porterà nella sontuosa Gerusalemme, portatrice di storia come Roma e molto somigliante a Matera non a caso, sempre come da lui dichiarato, lì sono stati girati diversi film religiosi. Nel corso delle puntate, Ulisse avrà anche degli ospiti speciali. Nella seconda, infatti, ci saranno Roberto Benigni e Giorgia. I due artisti affiancheranno Alberto durante il viaggio nella vita di Leonardo Da Vinci: l’attore perché è quasi un suo compaesano e la cantante, invece, canterà una canzone con un testo scritto proprio dal celebre scienziato. I temi delle puntate dei loro programmi sono sempre vari, ma come fanno gli Angela a sceglierli? Questo, è un quesito che in tanti si pongono. E a darne finalmente una risposta è stato Alberto durante l’intervista. “Istinto. A volte poi è una sfida, perché capita che ci piacciono temi difficili da realizzare” – ha confessato il figlio di Piero – “Parlando della decisione di andare sulla Luna, Kennedy disse: ‘Lo facciamo non perché è facile, ma perché è difficile’. Ecco, noi non stiamo andando sulla Luna ma abbiamo lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione”.

Alberto Angela sui suoi fan più giovani: “I ragazzi nascono tutti con la voglia di scoprire”

I programmi di Alberto Angela portano a casa sempre grandi successi, questo è anche dovuto al fatto che il giornalista è seguito da tantissimi giovani, il che accende una fiamma di fiducia in chi crede che la società stia andando a rotoli proprio a causa di alcune trasmissioni vuote. Durante l’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, sui suoi fan più giovani il conduttore ha speso solo belle parole: “Posso essere sincero? Sono loro che sono bravi, non noi. Perché i ragazzi nascono tutti con la voglia di scoprire, e allora basta far loro il cibo che vogliono”. Chapeau!