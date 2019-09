Alberto Angela si confessa: i figli e l’emozione con papà Piero

La vita in diretta, Alberto Angela torna in tv con Ulisse: oggi si è confessato in un’intervista con Alberto Matano

Alberto Angela oggi è stato ospite a La vita in diretta nello spazio dedicato alle interviste. Alberto Matano ha regalato al pubblico un bel momento insieme a uno dei volti più amati, soprattutto dalle donne ma non solo. Angela tornerà in televisione con Ulisse domani sera, in prima serata su Rai 1 come sempre, e si scontrerà con una trasmissione totalmente diversa, ovvero Amici Celebrities. Oggi nell’intervista ha ripercorso un po’ le tappe della sua vita, non mancando di parlare dei suoi figli e di papà Piero Angela, da cui ha raccolto un po’ l’eredità televisiva condividendo con lui passioni e professione. Alberto Angela e papà Piero sono tornati in televisione insieme dopo tantissimi anni. Sono stati protagonisti di una puntata speciale di Ulisse, ovvero Quella notte sulla Luna.

Alberto Angela parla di suo padre Piero: “Non lo facevamo più da più di vent’anni””

Per Alberto è stata una forte emozione: “Io devo essere sincero, questa era una puntata che desideravo tanto. C’era l’anniversario sì, ma c’era la possibilità di collegarsi tra due generazioni e fare un programma insieme a mio padre, cosa che non facevamo più da più di vent’anni”. Per lui è stato molto bello avere la possibilità di vedere interagire due divulgatori che conoscono l’argomento, ma soprattutto ascoltare suo padre perché aveva conosciuto la gente di cui parlavano. “Come fai a non coinvolgere una persona così. Poi casualmente è anche tuo papà! La cosa bella era che assieme abbiamo realizzato tutto questo. Lui è venuto fino negli Stati Uniti e devo dire che ci ha regalato un pezzo straordinario di televisione”, ha aggiunto. Alberto Angela era un ragazzino curioso, voleva scoprire il mondo ed era vivace, così si è definito a La vita in diretta.

Alberto Angela e i figli: il consiglio sul futuro

È stata insomma un’intervista con Alberto Matano che ha portato avanti l’intervista tenendo conto sia di Angela come divulgatore scientifico sia di lui come uomo. Per esempio, gli ha chiesto cosa direbbe oggi ai suoi figli Edoardo, Riccardo e Alessandro, se li indirizzerebbe a prendere la sua stessa strada. Questa la risposta di Angela: “Come tutti i ragazzi sono molto curiosi. Però io uso la strategia che è stata usata con me Ognuno trovi la sua strada, poi si vedrà. Ogni papà deve, secondo me, non dire al figlio cosa deve fare ma consigliarlo su cosa sarebbe meglio non fare”.