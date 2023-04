Albano si scaglia contro Pupo per il Sanremo russo: “Che rabbia”

Albano non è riuscito a rimanere in silenzio dinanzi la scelta di Pupo di far parte della giuria del Sanremo russo: cosa ha detto

Continua a far scalpore la notizia resa nota ieri 29 aprile, secondo la quale Pupo farà parte della giuria del Festival del Cremlino, “Road to Yalta”, anche conosciuto come il ‘Sanremo Russo‘. Il cantante dovrà giudicare gli artisti in gara che, tra l’altro, porteranno sul palco brani con espliciti riferimenti alla guerra e con un forte spirito patriottico. Dunque, non stupisce lo scandalo creatosi attorno la partecipazione del cantautore italiano. Molti sono rimasti indignati, uno tra i tanti il collega Albano.

Contattato dal giornale “Il Messagero”, il cantautore originario di “Cellino San Marco” ha dichiarato tutta la sua sorpresa e delusione per la notizia. “Questa notizia mi lascia perplesso, non so cosa ci sia dietro e non lo voglio neanche sapere. Sono arrabbiato“, ha dichiarato. Nonostante abbia specificato come Pupo sia libera di fare le proprie scelte, non ha potuto fare a meno di dissociarsi da quello che ha definito un voler “andare a fare le star in Russia“.

Lo stesso Albano, lo scorso autunno, aveva deciso di annullare le date russe del suo tour proprio a causa della guerra in corso con l’Ucraina, ammettendo di aver cambiato il suo pensiero iniziale sul leader del Paese sovietico, Putin. In ogni caso, l’ex marito di Romina Power non ha intenzione di cercare di convincere Pupo ad annullare la sua partecipazione al Festival musicale, ritenendolo responsabile delle sue scelte. Tuttavia, l’artista non è riuscito a rimanere in silenzio, per questo ha ribadito la sua perplessità dinanzi tutta questa vicenda:

Una telefonata a Pupo per farlo desistere? Certo che no. Ha fatto le sue scelte. Non condivido per niente, ma più che rimanere perplesso per il fatto che un collega abbia accettato un ingaggio da parte di un paese il cui governo ha iniziato una guerra che da più di un anno causa vittime innocenti, cosa posso fare?

Albano cambia idea su Putin: cosa è successo

Albano, oltre ad essere un apprezzato cantante in Italia, ha raggiunto grande fama anche all’estero. In particolar modo, ha raggiunto un grande successo in Russia, dove negli anni ha fatto molti tour, anche insieme all’ex partner musical, nonché ex moglie, Romina Power. Ebbene, l’80enne sarebbe dovuto tornare con nuovi concerti nel Paese sovietico lo scorso ottobre con due date a Mosca e San Pietroburgo, ma ha poi deciso di prendere un’importante posizione.

Un tempo ammiratore di Putin, Albano si è detto deluso delle decisione prese dal politico e della guerra che sta coinvolgendo la Russia e L’Ucraina. “Un uomo che reputavo intelligente ha mesoni modo una macchina del genere contro i suoi fratelli. Ho cambiato idra su di lui, sta facendo una cosa assurda, da criminale“, ha dichiarato. Per questo, ha voluto cancellare i suoi show e non tornare in Russia.