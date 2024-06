Albano, richiesta folle a Mediaset. C’entra anche Loredana Lecciso.

E’ di pochissime ore fa la notizia che Albano sia stato contattato dal Grande Fratello per partecipare alla prossima edizione in partenza a settembre. Albano oltre ad essere un cantante eccezionale è noto ai rotocalchi per le sue vicende amorose. Vicende che hanno sempre attirato il pubblico italiano. Sembra però che, per accettare, il cantante abbia richiesto un compenso davvero importante. Talmente importante che ancora non è arrivata la conferma da parte del GF.

Qualche ora fa Amedeo Venza, la spia social, ha rivelato che Albano è stato contattato dal GF e che sia ancora in fase decisionale la sua partecipazione. Il motivo? la richiesta stellare di soldi che il cantante ha fatto per poter accettare. Sembra proprio che, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi nel 2005, Albano stia valutando seriamente di ripresentarsi per un nuovo reality. Probabilmente però sta ponderando la fatica che comporta un programma di questo tipo. Solamente un ricco compenso convincerebbe l’ugola d’oro a partecipare.

La Lecciso rifiuta l’Isola e Albano va al Grande Fratello

Loredana Lecciso tempo fa aveva dichiarato di aver rifiutato di partecipare all’Isola dei Famosi proprio per stare con Albano. Sembra infatti che la bionda Show Girl aspetti con ansia la richiesta di matrimonio da parte di Albano. Mi sa che dovrà aspettare ancora un po’ dal momento che il cantante potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia molto presto. Albano, si sa, è un personaggio che fa discutere. Non si tira indietro nelle discussioni e porta con sé anche un bagaglio amoroso interessante per il pubblico.

Romina Power, sua prima moglie e sua amica attuale, con cui il cantante ha avuto quattro figli è anche lei un personaggio televisivo molto amato. Loredana Lecciso, sua attuale compagna, si porta dietro tante attenzioni. Ha dichiarato lei stessa che per amore ha fatto parecchi passi indietro ma che tornerebbe volentieri in televisione. Certo è che se l’ugola di Cellino decidesse di partecipare al Grande Fratello Vip non mancherebbero varie comparsate delle sue donne. Noi aspettiamo di capire se il compenso valga la candela!