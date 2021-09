Albano: “Perché io e Jasmine abbiamo detto no al Grande Fratello Vip”

Albano e la figlia Jasmine in lizza per partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio così, Alfonso Signorini e la produzione del reality show non avevano contattato solo la figlia di Loredana Lecciso ma pure il suo celebre padre. A farlo sapere lo stesso cantante di Cellino San Marco che alla proposta di Mediaset ha preferito quella di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Albano Carrisi ha rivelato:

“Grande Fratello Vip? La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due. Voglio però precisare che la decisione di Jasmine di dare forfait non è stata influenzata dalla nostra famiglia”

Secondo i beninformati Jasmine Carrisi avrebbe rifiutato l’offerta del Grande Fratello Vip per dedicarsi alla musica. La ventenne sogna infatti di affermarsi come cantante rap e ha già inciso alcuni pezzi che hanno riscosso un discreto successo. Resta, però, l’amaro in bocca per l’assenza alla seconda edizione di The Voice Senior.

Jasmine e Albano non sono stati riconfermati in qualità di giurati nonostante il successo dello scorso inverno. La produzione ha preferito rimpiazzare la coppia con Orietta Berti mentre ha confermato gli altri giudici Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

Il motivo di questa scelta? Al momento non è chiaro: lo stesso Albano Carrisi non sa perché i produttori del varietà hanno preferito tagliare la sua figura e quella della figlia Jasmine. Da parte di entrambi c’è dispiacere ma Albano si è rifatto velocemente entrando nel cast di Ballando con le Stelle.

Albano concorrente di Ballando con le Stelle

Dopo un lungo corteggiamento Albano ha detto sì a Milly Carlucci: sarà uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai Uno il prossimo 16 ottobre. Una sfida nuova e stimolante per il 78enne, pronto a imparare tutti i segreti del ballo. L’ex marito di Romina Power non ha nascosto una certa preoccupazione ma è pronto a dare il massimo, come sempre.

Pur di avere l’artista nel cast la conduttrice Rai ha detto addio ad una vecchia regola della sua trasmissione di successo. Ovvero quella di non avere nel cast personaggi che hanno già partecipato a reality show. Albano è stato infatti un naufrago dell’Isola dei Famosi, in coppia con la figlia Romina Junior, nel 2005.

Un’esperienza indimenticabile: all’epoca Albano è stato scaricato in diretta tv, tramite una telefonata, da Loredana Lecciso. A sedici anni di distanza i due hanno saputo ricucire il loro legame e oggi formano una coppia solida e complice.