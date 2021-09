Albano e Romina di nuovo nonni: è nata la terza figlia di Cristel Carrisi

Fiocco rosa nella famiglia Carrisi. Cristel, la figlia di Albano e Romina Power, è diventata mamma per la terza volta. A dare l’annuncio il Leone di Cellino San Marco a La vita in diretta, durante un collegamento per promuovere la nuova edizione di Ballando con le Stelle di cui il cantante sarà protagonista a partire dal prossimo 16 ottobre.

Il 78enne si è detto felice ed emozionato per la nascita della sua terza nipotina, che sta bene così come la mamma. Alla neonata è stato dato il nome di Rio Ines. Dunque, contrariamente alle aspettative, Cristel non ha omaggiato la zia Taryn, recentemente scomparsa. Il primogenito di Cristel ha come secondo nome quello del nonno, il divo di Hollywood Tyrone Power, mentre per la secondogenita ha scelto il nome della sorella maggiore Ylenia.

Cristel Carrisi, la terzogenita di Albano e Romina, è infatti già mamma di Kay Tyrone, nato nel 2018, e Cassia Ylenia, arrivata nel 2019. Carrisi e l’ex moglie hanno appreso della terza nipotina in arrivo durante le ultime vacanze pasquali, quando Cristel e il marito Davor Luksic sono rientrati in Italia. La coppia vive a Zagabria, in Croazia, ma per le festività pasquali si è ricongiunta con la famiglia Carrisi in Puglia.

Durante la gravidanza Cristel Carrisi ha portato avanti gli studi universitari. Dopo la carriera nel mondo dello spettacolo – dove si è messa alla prova come cantante e conduttrice – la 35enne sta per laurearsi in Letteratura ad Harvard, una delle università americane più prestigiose al mondo.

Davor Luksic, chi è il marito di Cristel Carrisi

Di origini cileno-croate, il marito di Cristel Carrisi è il secondo imprenditore più ricco di Croazia con 170 milioni di euro. La sua famiglia, tra le più agiate e antiche del Sud America, vanta un patrimonio di 16 miliardi e Luksic gestisce le attività del gruppo, che comprende resort e alberghi di lusso.

L’incontro tra Davor e Cristel è avvenuto nel 2012 a New York: a presentarli Carolina, la migliore amica della giovane Carrisi. Il matrimonio della giovane Carrisi è stato celebrato nel 2016 in Salento. Grande assente Loredana Lecciso, che non ha mai avuto un buon rapporto con Cristel.