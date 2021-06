Albano e Loredana Lecciso al capolinea: c’entra Romina Power, il gossip

AGGIORNAMENTO: Francesco Fredella ha dichiarato di essere entrato in contatto con Albano che gli ha riferito le seguenti parole: “Smentite. Smentite. Vorrei vivere con Loredana altri 50 anni di amore come quello che stiamo vivendo”.

Loredana Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi da Albano. Motivo? Sarebbe esausta, dopo mesi di tira e molla. Ad averla sfiancata, facendole prendere una sofferta decisione, sarebbe la presenza ormai fin troppo ingombrante della ex di Albano: Romina Power. La cantante è da tempo tornata a far parte della vita del suo ex marito, ma per la Lecciso questo è un peso impossibile da sopportare.

Lo spiffero è firmato da Ivan Rota, giornalista di Novella 2000. Dunque a Cellino San Marco tirerebbe ancora aria di tempesta, con la Lecciso che non sarebbe più disposta a tollerare il legame speciale da ex marito e moglie di Albano e Romina. Se ci si mette pure che gli stessi figli di Carrisi e la Power mettono parecchio ‘zucchero’ su mamma e papà ogni volta che ne hanno l’occasione, si capisce in fretta perché Loredana sarebbe in difficoltà.

Solo pochi giorni fa, ospite a Oggi è un altro giorno (talk del pomeriggio di Rai Uno condotto da Serena Bortone), Romina Carrisi, 34 anni, ha fatto piovere un sacco di miele sul padre e la madre, descrivendoli come due personaggi da fiaba contemporanea su cui varrebbe la pena di scrivere un libro. E ancora: “In pochi hanno avuto la fortuna di incastrarsi in maniera perfetta come loro. Avevano tante cose in comune e questo ha creato un legame speciale ed una loro sinergia”.

Certo gli affezionati al tempo che fu, quelli irriducibili, quelli che in fondo in fondo sperano che Albano e l’ex moglie tornino assieme, si sono gustati fino in fondo le esternazioni della figlia. Sarebbe curioso sapere invece cosa ne ha pensato Loredana Lecciso, che, tra l’altro, ha avuto due figli dal cantante pugliese: Jasmine, venuta alla luce nel 2001, e Albano Jr., detto Bido, nato nel 2002.

Si attendono conferme o smentite all’indiscrezione che vuole ancora una volta Loredana e Carrisi distanti. La ri-unione è avvenuta soltanto pochi mesi fa. Tuttavia l’ombra di Romina è sempre stata lunghissima sulla relazione. Un’ombra che ha inevitabilmente provocato ruggini e attriti tanto che lo stesso Albano, alla vigilia dei suoi 78 anni, festeggiati lo scorso 20 maggio, come regalo di compleanno desiderava la pace tra le due donne. A quanto pare non è andata come sperava.