Albano e Albertini, due pesi e due misure a Ballando? Il fisico alza la voce

Valerio Rossi Albertini su tutte le furie alla seconda puntata di Ballando con le Stelle 2021. Il divulgatore scientifico, che balla in coppia con Sara Di Vaira, non ha apprezzato le critiche del giurato Fabio Canino. Quest’ultimo ha infatti bocciato la performance della coppia e la scelta di introdurre ogni esibizione con una lezione scientifica.

“Vorrei vedere più ballo e meno parlato”, ha prima osservato Fabio Canino, che è stato però zittito da Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha fatto notare che Albano si è comportato esattamente come Valerio Rossi Albertini – cantando più che ballando – e che è stato elogiato con voti piuttosto alti e diversi dieci.

Canino ha però replicato che, secondo il suo modo di vedere, nelle esibizioni di Albertini e Sara “non c’è il giusto equilibrio tra le chiacchiere e il ballo mentre Albano è spettacolo puro”. Affermazione che non è proprio andata giù allo scienziato, che ha alzato la voce piuttosto adirato: “Chiacchiere sono quelle che stai facendo tu! La scienza non è mai chiacchiera!”.

In un secondo momento – durante lo spareggio che ha visto protagonisti proprio Albertini e Sara Di Vaira contro Andrea Iannone in coppia con Lucrezia Lando- Selvaggia Lucarelli è tornata a tuonare contro i colleghi della giuria:

“Quest’anno c’è un cast importante. Cerchiamo di non alzare la voce solo con i pesci piccoli per osannare quelli più grossi”

Il pubblico sostiene Rossi Albertini

Sui social network il pubblico si è schierato compatto dalla parte di Albertini. “Se il suo ruolo è solo ballare allora anche Albano non balla. Dovevano dare zero. Albertini balla male, ma ad Albano non fanno le stesse pulci”, ha fatto notare qualcuno su Twitter.

Qualcun altro ha invece rimarcato: “Hanno dato dieci ad Albano manco fosse Roberto Bolle e poi fanno casino al povero Rossi Albertini. Due pesi, due misure”.

Un utente ha sottolineato: “Selvaggia ha ragione, sono stati comprensivi con le persone più famose, molto meno con il prof Rossi Albertini, che merita molto proprio perché si è messo in gioco”.

Purtroppo al termine della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2021 Valerio Rossi Albertini è stato eliminato: il fisico ha perso lo spareggio contro Andrea Iannone.