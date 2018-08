Albano Carrisi non si ritira: ecco i suoi prossimi progetti televisivi

Albano Carrisi torna in tv con nuovi progetti, nessun ritiro dalle scene: sarà il protagonista di una fiction e di due speciali su Canale 5

Il ritiro di Al Bano sembra essere ormai un ricordo lontano. Per la gioia dei suoi numerosissimi sostenitori sparsi in tutto il mondo, Carrisi è pronto a tornare in televisione con dei nuovi progetti. Al Bano non canterà ma sarà il protagonista indiscusso di una nuova fiction Rai. A Il Mattino, Al Bano ha infatti parlato del suo nuovo progetto e ha così affermato: “A marzo dell’anno prossimo inizierò a girare con la Publispei una fiction in 6 puntate per la Rai dove non canterò, ma, per riposare le corde vocali, mi limiterò a fare l’attore“. Al Bano sarà un professore di scuola elementare ormai in pensione. Ma questo non è l’unico progetto di Carrisi. Su Canale 5 ci saranno due speciali: “Due speciali per Canale 5 di Al Bano nel mondo; cominciamo agli inizi di settembre da Baku, in Azerbaijan”.

Al Bano parla del problema alle corde vocali e della collaborazione con Fabio Rovazzi

“Il problema alle corde vocali è dipeso anche dall’ischemia di un anno e mezzo fa; fortuna vuole che possa cantare ancora, ma la botta c’è stata“ ha affermato Al Bano a Il Mattino. Poi parla della sua collaborazione con Rovazzi nel brano Faccio quello che voglio: “La collaborazione con lui è stata un altro regalo del buon Dio. Fabio è un ragazzo intelligente, di grandi qualità. Basta pensare alle piccole, grandi, genialità che ha saputo mettere nel video di Faccio quello che voglio. Riunire in un filmato di 9 minuti calibri come Morandi, Volo, la Pavone, Ramazzotti, Briatore, non è cosa da tutti i giorni. E poi l’idea delle bottigliette che contengono il talento liquefatto degli artisti è semplicemente eccezionale”.

Albano Carrisi: come sta adesso il cantautore amato in tutto il mondo

Al Bano, diventato nonno da poco, sta meglio e i nuovi progetti televisivi in cantiere lo confermato. “Il cuore funziona bene?” ha chiesto il giornalista de Il Mattino al cantautore salentino. “Per fortuna sì” ha risposto lui rassicurando tutti.