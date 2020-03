Albano, l’appello sul Coronavirus: “Per la prima volta ho paura, una guerra”

Albano Carrisi sul Coronavirus: in diretta a Mattino 5 fa un’appello agli scienziati e ammette di avere paura

Albano Carrisi si collega in diretta a Mattino 5 per lanciare un appello che riguarda l’attuale situazione che l’Italia sta vivendo a causa del Coronavirus. Un drammatico momento quello che sta attraversando il nostro Paese e Francesco Vecchi non può non accogliere a braccia aperte l’appello del noto cantante. Il conduttore, infatti, rivela di essere contento di ascoltare Albano, una voce a cui gli italiani tengono molto. Carrisi confessa di avere paura, per la prima volta nella sua vita. Non tanto per sé stesso, il cantante teme per la vita dei suoi figli e di tutte le persone che lo circondano. Non solo, Albano si mostra preoccupato per l’intera Italia e per tutto il mondo. Carrisi fa un appello agli scienziati, i quali stanno attualmente lavorando per trovare un vaccino, al fine di combattere questa epidemia. Tutto il nostro Paese è diventato ‘zona protetta’ e tutti i cittadini sono chiamati, ora, a evitare il contagio.

Albano Carrisi preoccupato per l’Italia e il mondo: le parole sugli italiani che sono scappati dal Nord per raggiungere le regioni del Sud

“Stiamo prendendo coscienza che si tratta di una terza guerra mondiale. Purtroppo siamo inermi a questo maledetto virus, che non perdona nessuno”, dichiara Albano in collegamento con Francesco Vecchi a Mattino 5. Di fronte a questa situazione, il noto cantante dichiara che “bisogna correre ai ripari”. Ma non solo, Carrisi parla anche della volontà di moltissime persone di spostarsi dal Nord al Sud. L’artista non riesce a condannare coloro che hanno scelto di scendere in massa verso le regioni del Sud: “Questo scappare dal Nord al Sud è quasi un atto naturale, un ritorno alla radice. Quasi va capito e accettato, anche se per certi versi condannato”. Non si sa ancora quali saranno le conseguenze di questa condizione drammatica che stiamo vivendo noi italiani e per la prima volta Albano ammette di avere paura.

Albano: “Per la prima volta ho paura”. Per il cantante questa è la terza guerra mondiale

“Per la prima volta nella vita ho un po’ di paura, non tanto per me, ma per i miei figli, per i miei che stanno qua. Per tutto ciò che mi circonda, per l’Italia, per il mondo”, ammette Albano in diretta. “Qui ci vuole un apporto importantissimo, indispensabile da parte degli uomini di scienza, che trovino un antidoto a questo non più tanto misterioso microbo”, questo è l’appello che Carrisi fa questa mattina. Ci vuole un vaccino al più presto e, in questi giorni, tocca restare a casa. Proprio su questo punto il cantante invoglia tutti i suoi fan a riscoprire la gioia di stare nella propria abitazione. “Questo virus non perdona nessuno. Ci vuole pazienza. Non si resta indifferenti è una guerra. Dobbiamo stare tutti in allarme, ripeto, è una guerra”, conclude Albano.