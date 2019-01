Albano, 55 passi nel sole: ospiti e anticipazioni dello show di Canale 5

By

Lo show di Albano su Canale 5: ospiti, anticipazioni e news su 55 passi nel sole

Canale 5 celebra i 55 anni di carriera di Albano Carrisi, che ricorrono quest’anno. Mediaset ha deciso di trasmettere due serate evento dedicate al grande cantante pugliese. La prima andrà in onda mercoledì 23 gennaio mentre la seconda il 30 gennaio. Entrambe le puntate saranno condotte da Cristel Carrisi, figlia di Albano e Romina, e prodotte da Endemol Shine Italy. Ai due appuntamenti non mancherà la Power: l’artista americana è parte integrante della storia privata e professionale dell’interprete di Cellino San Marco. Per festeggiare questo importante traguardo Albano ha voluto con sé anche Yari e Romina Jr, gli altri due figli avuti da Romina.

Cosa farà Albano in 55 passi nel sole su Canale 5

Albano Carrisi si esibirà lungo una passerella, al centro di uno studio spettacolare, proprio a simboleggiare questi 55 anni di strada percorsa da protagonista indiscusso della musica italiana e internazionale. Sarà l’occasione per ascoltare tutti i suoi più grandi successi e per scoprire inediti duetti. Infatti, a omaggiare il suo talento ci saranno alcuni tra i più importanti protagonisti della musica leggera italiana e grandi artisti che hanno segnato la storia della televisione e del cinema.

55 passi nel sole: chi sono gli ospiti della prima puntata

Ospiti della prima puntata: Pippo Baudo, uno dei primi a credere in Albano durante la trasmissione Settevoci, Lino Banfi, J-Ax, Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Pupo, Alex Britti, Fabrizio Moro e Gabriele Cirilli.